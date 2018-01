‘Coco’ impulsa guitarras de Michoacán

Coco, la película de Disney-Pixar que rompió récord de taquilla en México, generó un inesperado efecto en un municipio de Michoacán: Paracho.



Desde su proyección en cines de México y Estados Unidos, se duplicó la producción y venta de guitarras, producto tradicional del municipio.



La razón: Miguel, protagonista de la cinta, tiene una guitarra de este tipo, de color blanco, con adornos que hacen alusión al Día de Muertos, la cual han llevado a la ‘vida real’ los artesanos del municipio que se dedican a este negocio.



Antes de la película se producían entre 800 y mil guitarras diarias (en Paracho de Verduzco), ahora se está produciendo casi el doble, 2 mil guitarras.



“La demanda proviene principalmente de toda la República Mexicana. De aquí del país a donde más se van es a la Ciudad de México”, dijo Marte Amezcua, director de Cultura de Paracho de Verduzco.



El precio de la guitarra varía dependiendo de su tamaño, las más pequeñas cuestan 300 pesos y las más grandes se venden en cinco mil pesos.



Los diseños son casi idénticos a la guitarra de la película, pero no pueden hacerlos iguales, ya que Disney tiene los derechos de la decoración del instrumento.



“Las guitarras que se producen en Paracho no son idénticas a las guitarras de Coco, tienen algunos cambios en el diseño. Tenemos entre 40 industriales que se dedican a hacer ese tipo de guitarras y un promedio de 120 artesanos que se dedican a hacerlo a mano”, detalló Amezcua.



Dijo que las guitarras se construyen con diferentes maderas, principalmente se utiliza cedro rojo y blanco, y cada artesano le da su estilo propio, sin perder la imagen de la guitarra de Coco.



Aseguró que la demanda de las guitarras va en aumento.



“Las fábricas que tenemos en Paracho no se dan abasto con los pedidos que tienen. Están contratando más gente para que puedan producir un poco más la guitarra”, destacó.



La demanda del instrumento también ha llevado a empresas como Tienda Virtual Guitarras de Paracho Michoacán, un centro de venta especializado, a vender guitarras de este estilo en color blanco, con el fin de que los distribuidores y mayoristas puedan colocar sus propios diseños para su venta.



La guitarra de juguete oficial de Coco de la marca de Disney, se vende en mil 939 pesos en Amazon; en Ebay se cotiza en 2 mil 208 pesos, esto incluye el envío a México, pues se vende desde el extranjero.



En Linio, el instrumento del protagonista del largometraje se vende en 2 mil 399 pesos y en Mercado Libre las hay disponibles desde 400, hasta 4 mil 800 pesos, pero no toda la mercancía es oficial.



La película de Disney-Pixar se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y llegó a las salas sólo unos días antes del Día de Muertos, el 27 de octubre. A la fecha, la cinta ha recaudado más de 650 millones de dólares.



En México registró 20.5 millones boletos vendidos.