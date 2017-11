Empresa privada renuncia por primera vez a campo petrolero

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó este martes iniciar un proceso de terminación anticipada para un área contractual ya asignada a un contratista privado, lo que sucede por primera vez tras la reforma energética.



Se trata del área 14 de la Ronda 1.3 en la que fueron asignados el total de los 25 campos ofrecidos por el estado mexicano.



El contratista que abandona el área es Canamex Dutch, quien tendrá que pagar un millón 975 mil dólares por dejar la zona que le fue asignada, determinó este martes la CNH a propuesta de la comisionada Alma América Porres.



Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente del órgano regulador, explicó que en julio recibieron al operador en audiencia grabada en la que se expuso que la razón para dejar el área es la alta regalía que ofreció la empresa, de 85.69 por ciento, cuando el mínimo establecido fue de 7 por ciento.



“Lo que nos manifestó en la audiencia fue la inviabilidad económica que ellos veían hacia adelante, no es asunto de precios bajos, tampoco de la materialidad del campo porque en el área contractual los recursos y reservas están ahí. La empresa reconoció que la regalía que ofrecieron les resulta ahora inviable. La empresa puede dejar el área, está contenido en el contrato, pero tiene un costo”, indicó Zepeda.



Esta cantidad se calculó a partir del incumpliendo que dejará la empresa en el programa mínimo del trabajo parte del plan “general” de trabajo.



Sin embargo, el comisionado Gaspar Franco externó el deseo de revisar una pena mayor dado que no solo no va a cumplir con el programa mínimo de trabajo sino con el plan aprobado por la propia CNH.



Ahora, la Comisión tiene tres días para notificar a la empresa de su decisión de montos convencionales y Canamex tendrá 15 días para hacer el deposito por los 1.9 millones de dólares al Fondo Mexicano del Petróleo.



De lo contrario, la CNH podrá ejecutar las garantías de cumplimiento de 5 millones de dólares.



En su momento, pocos días después de la licitación que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2015, El Financiero publicó que en opinión de analistas eran poco realistas las estimaciones de las empresas.



En ese tiempo, Juan Alberto Vargas, representante legal de la empresa Canamex, aseguró que la rentabilidad llegaría dentro de tres a cinco años.



Ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece mínimos y máximos en las licitaciones para evitar estas situaciones.