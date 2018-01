China estudia prohibir comercio de bitcoin por internet

China aumenta su represión a las operaciones de criptomonedas, apuntando a plataformas en internet y aplicaciones móviles que ofrecen servicios tipo bolsas, según declararon este lunes personas familiarizadas con el tema a Bloomberg.



Si bien las autoridades prohibieron las operaciones de monedas digitales el año pasado, recientemente notaron un aumento en la actividad en lugares alternativos.



El Gobierno chino planea bloquear el acceso doméstico a plataformas nacionales y extraterritoriales que permitan el comercio centralizado, mencionaron las personas, sin ser más específicos acerca de cómo los encargados de política definen tales plataformas.



Las autoridades también apuntarán a individuos y compañías que brindan servicios de creación de mercados, liquidación y compensación para la negociación centralizada, explicaron las fuentes, quienes solicitaron que no ser identificados porque la información es privada.



Las pequeñas transacciones entre pares no están siendo objeto de las medidas.



Aproximadamente a las 7:54 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda se cotizaba en 14 mil 157 dólares, con un alza de 2.99 por ciento.



Las medidas del Gobierno chino han sacudido a los mercados globales del bitcoin y otras monedas digitales en los últimos meses.



Los reguladores de todo el mundo están intensificando el escrutinio de criptodivisas en medio de preocupaciones sobre la especulación excesiva, el lavado de dinero y la evasión de impuestos.



Hasta principios del año pasado, China era el mercado más activo para el comercio de bitcoins en las bolsas. Sigue siendo el hogar de algunos de los mayores mineros de ese tipo de moneda digital, aunque han comenzado a buscar en otras partes ya que las autoridades locales están pidiendo limitaciones para la industria.



El Banco Central de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.