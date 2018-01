Canadá y México, optimistas sobre negociaciones del TLCAN

La canciller de Canadá y el secretario de Economía de México dieron este jueves una nota optimista sobre las perspectivas para las conversaciones con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y expresaron estar de acuerdo en que el pacto necesitaba una modernización.



La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, dijo que nadie esperaba finalizar un acuerdo en la actual ronda de negociaciones, que se realiza en Montreal, pero que su país mantenía un "profundo espíritu positivo" y esperaba lo mismo de sus socios.



"La actualización del acuerdo es una tarea delicada con grandes oportunidades para modernizar (el TLCAN)", declaró en el Foro Económico Mundial.



En declaraciones junto a Freeland en Davos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, explicó por su parte que el intento de encontrar soluciones creativas para el TLCAN estaba en una posición mucho mejor que hace un año.



Tanto Guajardo como Freeland reiteraron que si se retira Estados Unidos del acuerdo comercial, esto no significaría el fin del pacto.



Tratados de libre comercio no causan déficits



El secretario de Economía mencionó que los tratados comerciales proporcionan mejores reglas para que los países se comprometan a través del comercio, más no son los responsables de los déficits en esa materia.



“Si los tratados comerciales fueran los responsables de los déficits comerciales, por qué el déficit comercial de Estados Unidos con China es de 350 mil millones de dólares sin tratado (libre) comercial”, mencionó.



El secretario de Economía aseguró que no se puede hacer que un tratado comercial resuelva los temas de desarrollo y equidad en un país, ya que son las políticas domésticas las que tienen que hacerse cargo de esto retos y lograr que se juegue en “un terreno justo”.



El déficit comercial que tiene Estados Unidos con México de más de 63 mil millones de dólares fue uno de los principales argumentos del presidente Trump para iniciar las renegociaciones del pacto comercial.



Chrystia Freeland coincidió en el tema y aseguró que los problemas de las clases medias de los países no son causados por el comercio, ni tampoco por la revolución tecnológica, pero la solución, considera, está en las políticas domésticas.



“Lo que es fácil si eres un político, hablando de a esa insegura clase media, es decir: ‘la culpa es de los foráneos, es culpa de ese terrible país, es la culpa de esos terribles inmigrantes’, entonces realmente toma liderazgo político, realmente tienes que conocer las inseguridades de la clase media y decir: esto es lo que haremos para resolverlo”, comentó la ministra de Asuntos Exteriores canadiense.



Temas ‘espinosos’



En materia de los tópicos más ásperos en las discusiones del TLCAN, Guajardo aceptó que es necesario reforzar el tema de reglas de origen para que se adapte al contexto actual pero dando a las empresas posibilidad de maniobra.



“Es correcto que el presidente (Trump) diga que en Norteamérica tenemos que hacer un mejor esfuerzo para integrar valor en la producción en los países norteamericanos, claro que el tema de reglas de origen tiene que ser reforzado, al nivel de que sea posible para las compañías adaptarse, y con el marco de tiempo que los ayude a acomodar nuevos requerimientos”, explicó el titular de Economía.



“El coche que usamos como base para las reglas de origen fue el modelo 1991. Ve el coche hoy, es 80 por ciento diferente, un cerbero de computadora, electrónicos, claro que estamos de acuerdo con todos que tenemos que modernizar el TLCAN para el mejor interés de Norteamérica”, agregó



Otro de los tópicos que el secretario visualiza complejo es el de solución de controversias, en donde, aseguró, tendrán que encontrar una manera de acomodar las expectativas de las tres partes y entender las posiciones de cada una de ellas.



La sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se realiza formalmente desde el 23 de enero y concluirá el 29 de este mes en Montreal.



Con información de Daniel Blanco.