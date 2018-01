Burócratas en México ganan más que en Suiza

En México los servidores públicos de nivel alto a medio tienen las remuneraciones más elevadas entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con excepción de Colombia que ocupa el primer sitio.



Esto, considerando los niveles de riqueza y bienestar de cada país. Para hacer un comparativo, el estudio “Government at a Glance 2017” de la OCDE calcula la relación sobre cuántas veces representan las remuneraciones del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en cada nación, indicador que divide el valor de los bienes y servicios producidos en el país entre todos sus habitantes.



Un funcionario mexicano en el nivel de subsecretario de estado recibe una compensación equivalente a 13 veces el PIB per cápita del país, mientras que el promedio dentro de la organización es de casi seis veces y en países como Estados Unidos es de cuatro veces.



Cabe destacar que el PIB per cápita en México es de los más bajos dentro de la OCDE, en 2016 fue de 8 mil 201 dólares, comparado con el promedio de 36 mil 741 dólares entre los países miembros del organismo y muy por debajo de los 57 mil 500 dólares que significó en Estados Unidos o los 78 mil 813 dólares en Suiza.



Colombia ocupa el primer lugar, seguido por México, como los países en donde los prestadores de servicios de medio rango reciben las compensaciones más elevadas en relación al PIB per cápita, mientras que en Noruega es donde son menores.



EMPLEO ESTABLE

​

El informe señala que el empleo del gobierno entre los países de la OCDE se ha mantenido estable en los últimos años, con un movimiento marginal de 17.9 al 18.1 por ciento entre 2007 al 2015, como porcentaje del total de empleados en los países que conforman el organismo.



Sin embargo hay variaciones significativas en el tamaño de la burocracia, mientras que en países nórdicos como Dinamarca, Noruega y Suiza representan el mayor porcentaje, cercano al 30 por ciento del empleo total, en la región asiática son menores. En Japón representan apenas el seis por ciento y en Corea representan al 7.6 por ciento del total.



Otros resultados del estudio indican que el 24 por ciento de los servidores públicos en países de la OCDE tienen más de 55 años y un 18 por ciento tiene una edad de 34 años o menos. Italia tiene más trabajadores de más de 55 años, con 45 por ciento del total.