BRICS van por la "Cuarta Revolución Industrial" junto con países en desarrollo

Después de tres días, la IX Cumbre del BRICS llega a su final dejando como mensaje la apertura del bloque hacia los países en vías de desarrollo y el crecimiento a través de la ‘Cuarta Revolución Industrial, como la llama el presidente chino Xi Jinping.



“Una revolución industrial y tecnológica ha generado nuevos conductores del crecimiento y ha traído oportunidades de desarrollo como nunca generando una opción para que los países en vías de desarrollo y economías emergentes puedan estar adelante (…) debemos tomar pasos en innovación y reforma, presionar con ajuste económico”, dijo Xi en el Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Vías de Desarrollo, evento en el que participó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.



Los países apoyarían la cooperación tecnológica y el emprendimiento, la movilidad de investigadores, empresarios, profesionales y estudiantes por medio de la inversión externa a través de fondos disponibles e instituciones como en New Development Bank, organización que apoya a proyectos sustentables, tecnológicos, entre otros.



También se acordó impulsar al sector emprendedor por medio del Plan de Acción 2017-2030 para la Cooperación e Innovación e incentivar la investigación conjunta en los países BRICS en temas como internet de las cosas, computación en la nube, big data, análisis de datos, comercio electrónico, nanotecnología, inteligencia artificial y redes 5G.



“Este año hemos hecho nuevo progreso en las instituciones BRICS… adicional a eso hemos implantado el modelo red e-puertos, hemos puesto a trabajar un grupo en ecommerce, entre otras cosas. (…) Estos mecanismos le darán un fuerte soporte a la cooperación económica y cultural”, dijo Xi en el marco una conferencia de prensa de la IX Cumbre BRICS.



El mandatario mencionó que el 80 por ciento del crecimiento global en 2016 fue gracias a los países en vías de desarrollo, esta tendencia, aseguró, está generando nuevas industrias y tecnología, así como también nuevos modelos de negocio que invitan a la colaboración.



Este es uno de los objetivos por los que se generó la propuesta BRICS Plus, iniciativa que busca incrementar la cooperación y por medio de la cual México, Egipto, Kenia, Tailandia y Tayikistán fueron invitados a la cumbre.



“El propósito de invitar a los representantes de países en vías de desarrollo de diferentes regiones a este diálogo es para fortificar una amplia red de colaboraciones en materia de desarrollo y para construir una comunidad de desarrollo común y un futuro compartido”, comentó.



Agenda nacional



El presidente Enrique Peña Nieto participó en el Diálogo entre Economías Emergentes llevado a cabo en la mañana del 5 de septiembre (tiempo local) en donde participaron Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica y los otros cuatro países invitados.



Además, en el marco de la cumbre se concretaron reuniones con Yi Huiman, CEO del Industrial and Commerce Bank of China, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con Xi Jinping.



En el séptimo encuentro que materializan los presidentes Xi y Peña Nieto, el diálogo se centró en los productos mexicanos que se venden en el mercado chino, la red compartida, los bancos chinos con presencia en tierras mexicanas, el TLCAN, la crisis política en Venezuela, las empresas chinas que tienen participación en la extracción y exploración de la industria de hidrocarburos nacional, entre otras cosas.



De acuerdo con lo que le dijo en una rueda de prensa Shi Yaobin, viceministro de finanzas chino, la participación mexicana ayudará a que tenga un mejor entendimiento con los países del bloque y generará una oportunidad para la mejora de la cooperación entre los cinco países y México.