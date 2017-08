Bloqueadas, cuentas de 4,600 firmas y personas

La lista de personas bloqueadas por posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda desde 2014 suma más de 4 mil 600 nombres, tanto de personas físicas como morales, sin que ello implique que todas tengan alguna cuenta en el sistema financiero.



De acuerdo con información obtenida por El Financiero, en este año la UIF incluyó más de mil 200 nombres en esta lista, la cual debe ser revisada por las instituciones financieras y empresas con actividades vulnerables, para checar que no tengan cuentas abiertas con esas personas. De ser así, deben cancelar sus operaciones.



En la lista ya se encuentran el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.



Fuentes consultadas señalan que no existe un listado global que proporcione la UIF, algo que se ha pedido desde la creación de la Lista de Personas Bloqueadas que está en la Ley de Instituciones de Crédito.

Se estima que en este año las cuentas de 600 clientes de la banca que estaban en la lista de la UIF fueron bloqueadas. Estas personas o empresas ya no tienen acceso a sus productos financieros.



CASOS DE RAFA MÁRQUEZ Y JULIÓN



Sobre la investigación que inició EU sobre la red de empresas y personas involucradas con el narcotraficante Raúl Flores, la PGR debe comenzar una investigación paralela para indagar el posible lavado de dinero en empresas de Rafael Márquez y Julión Álvarez, señalaron especialistas.



Raúl Carbajal, socio director del Bufete Carbajal Bermúdez, dijo que tras la investigación de EU pueden surgir delitos cometidos en México, aunque el dinero tuviera como destino final EU.



“La investigación de EU arroja que empresas mexicanas de estas personas participaron presuntamente en el lavado de dinero de un narcotraficante, y si eso es cierto, esos delitos se cometieron en empresas en México y por lo tanto no sólo podría, deben de perseguirse y castigarse en el país a la personas involucradas”, expuso.



*Con información de Zenyazen Flores.