Bitcoin 'vuela alto' y supera los 7 mil dólares

Bitcoin pasó los 7 mil dólares por primera vez, superando otro hito menos de un mes después de que sobrepasara la marca de 5 mil dólares.



El precio al contado para el bitcoin llegó a subir hasta 7.1 por ciento a un máximo de 7 mil 45 dólares. Aproximadamente a las 07:00 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda estaba en 7 mil 20 dólares, con un alza de 6.69 por ciento.



Sin embargo, para las 11:30 horas de la Ciudad de México, la criptomoneda tuvo una baja de 5.8 por ciento cuando cayó a 6 mil 964 dólares por unidad.



La moneda digital ha registrado un alza de hasta 640 por ciento este año y ahora su valor supera los 100 mil millones de dólares.



La bitcoin obtuvo un nuevo ímpetu esta semana después de que CME, el mayor operador de bolsas del mundo, señalara que planea introducir futuros de la criptomoneda para fin de año, aduciendo la reprimida demanda de los clientes.



Los escépticos, incluido Themis Trading, dicen que la recuperación es evidencia de que el activo creado por el software es una burbuja que no debería recibir cobertura regulatoria.



"Es simplemente notable lo resistente que ha sido la bitcoin de cara a una significativa negatividad", dijo Lukman Otunuga, un analista de investigación de ForexTime, en una nota del miércoles a los clientes. "El movimiento del precio sugiere que los alcistas tienen un control muy firme".



En un blog publicado esta semana, Themis advirtió que CME está "cediendo" a la presión de los clientes y colocando un sello de aprobación en torno a un "instrumento muy arriesgado y no regulado que tiene un historial de fraude y manipulación".



Los productos planeados por CME "nos recuerdan de las obligaciones de deuda que se vendieron durante la crisis financiera ", dice la publicación.



Al ser consultado sobre si le preocupa una burbuja potencial, el máximo ejecutivo de CME, Terry Duffy, dijo en Bloomberg TV el miércoles que el trabajo de la empresa es "administrar el riesgo, no decidir cuál es el precio de un producto".