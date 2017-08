Behar, el refuerzo clave de México hacia TLCAN 2.0

La adición de Salvador Behar Lavalle al equipo negociador mexicano del TLCAN, encabezado por Kenneth Smith Ramos, puede ser interpretada como un refuerzo clave de México, pues será jefe negociador adjunto y ostenta experiencia en áreas que se vislumbra, podrían sacar ‘chispas’ en la mesa de negociación, además de que cuenta con un perfil jurídico.



Una fuente del sector privado, que ha visto de cerca la carrera profesional de Behar, destacó que es un abogado comercial con una reputación de cuidar mucho los detalles.

FOCOS Behar colaboró 14 años como consejero legal en la embajada de México en Washington y siete años en asuntos legales.



“La primera palabra que me viene es minucioso. Él entiende que los detalles importan, que los detalles de cada asunto importan y él es muy meticuloso en su trabajo, esa es su reputación”, dijo la fuente, que pidió no ser identificada.



Entre las ventajas de Behar es su experiencia en mecanismos de solución de controversias, al participar en litigios, tanto en el marco del TLCAN, como de la Organización Mundial de Comercio

Además, ha recorrido kilómetros en compras a gobierno, un área que interesa mucho al país y en investigaciones antidumping y por subsidios.



La trayectoria de Behar no termina ahí, según Alma Alfaro-Laska, quien laboró en la embajada mexicana en EU, donde coincidió con el jefe negociador adjunto del país.



“Su experiencia en propiedad intelectual es muy importante”, dijo Alfaro-Laska, quien ahora se desempeña como directora interina de la Cámara de Comercio Hispana de Washington.