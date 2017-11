BBVA Bancomer cierra sucursal en una ciudad asediada por la inseguridad

Chihuahua.- BBVA Bancomer informó que a partir de la próxima semana, cerrará su sucursal 6801 en Ciudad Madera, localidad serrana de más de 15 mil habitantes.



El anuncio lo formalizó la empresa en un desplegado publicado en diarios locales, donde especifica que el próximo 24 de noviembre, será el último día en que mantendrá sus funciones, por lo que los cuentahabientes deberán acudir a la sucursal más cercana, que se ubica a 200 kilómetros, en Ciudad Cuauhtémoc.



Este jueves, durante una sesión en el Congreso local, la diputada panista Blanca Gámez exhortó al Grupo Financiero BBVA Bancomer a reconsiderar la permanencia de la sucursal en Ciudad Madera.



"Estamos viviendo un clima de inseguridad, el Gobierno Estatal ha redoblado esfuerzos para mantener la paz, pero considero que el cierre de las sucursales bancarias no será la solución para resolverla, sino vendrá a empeorarla", afirmó.

Exhorta Congreso local al Grupo Financiero BBVA BANCOMER, para que reconsidere la permanencia de la sucursal 6801, ubicada en la Ciudad de Madera, Chihuahua. pic.twitter.com/bRzorppmec — LXV Legislatura (@CongresoEdoChih) 16 de noviembre de 2017



En los últimos meses, esta región ha sido disputada por integrantes de bandas del crimen organizado, que buscan el control de la siembra y trasiego de drogas, condición que ha ocasionado afectaciones al sector empresarial.



Un sondeo efectuado por El Financiero entre comerciantes locales, arrojó que ocho de cada diez han sido víctimas de extorsión por el crimen organizado.



Por otra parte, Osvaldo Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Madera, dio a conocer que hubo ya una confirmación del banco respecto al cierre, lo que desatará un severo problema de tipo económico.



Descartó que el cierre del banco se dé a causa de una baja en el número de negocios en la ciudad, pues aunque no hay nuevos establecimientos en los últimos meses, tampoco ha disminuido el registro de estos ante el organismo.



Los comerciantes locales, dijo, no tendrán otra opción que cambiar sus cuentas a Banamex, que es el banco más cercano de la zona, a 120 kilómetros en Ciudad Guerrero o en caso de continuar con Bancomer, viajar 80 kilómetros más para hacer los trámites ordinarios.



La actividad económica de la región va desde la explotación forestal, agricultura, ganadería, minería, cría de trucha, la presencia de una maquiladora y turismo, que llega particularmente durante el verano, con la visita de las zonas arqueológicas que hay en la zona.



Empresas como la compañía Minera Dolores, que pertenece a la canadiense Pan American Silver, explota desde hace varios años un yacimiento de oro y plata ubicado en el poblado de Huizopa, en la zona boscosa del municipio, donde emplea a cerca de mil 800 personas, se verá afectada en el manejo de sus transacciones.



También se verán afectadas las empresas que operan la explotación forestal en el Ejido El Largo Maderal, el de mayor extensión en el país y uno de los más grandes de América Latina que producen este recurso.



La decisión de la institución bancaria, afecta además a habitantes de los municipios vecinos de Gómez Farías y Temósachi, donde residen cientos de adultos mayores que viven de las pensiones que les otorga el gobierno federal, al igual que estudiantes que cobran sus becas en los cajeros automáticos.



Chávez indicó que esto representa un retraso para la región y solo pondrá en mayor riesgo a la población y empresas, que se verán obligadas a trasladar grandes cantidades de efectivo vía terrestre y exponerse a ser víctimas de asaltos en las carreteras.



El presidente de la Canaco en la localidad afirmó que el banco no toma en cuenta que desatará un gran problema social en la región, no solo porque no contarán con este tipo de servicios, si no por el riesgo del cierre de negocios y la posible cancelación de inversiones futuras.