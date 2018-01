Banxico prevé que inflación se acerque al 3% a finales de 2018

El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, dijo este jueves que el escenario central para este año es que la inflación llegue al 3 por ciento hacia finales de 2018, sin embargo, la desaceleración está condicionada ante un entorno adverso.



Durante su participación en el ‘Seminario de Perspectivas Económicas 2018: Retos y oportunidades para el próximo sexenio’ realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), explicó que el Banco Central prevé que la inflación tenga una reducción desde enero y mantenga una tendencia decreciente a lo largo del año con el fin de acercarse a la meta de 3 por ciento a finales de 2018.



Sin embargo, aclaró que la tendencia a la baja de la inflación depende de tres factores: que el comportamiento del tipo de cambio sea ordenado, que la reducción de la inflación no subyacente no venga con choques adicionales y que el mercado laboral tenga un comportamiento adecuado y sin presiones inflacionarias



"Son condicionales importantes, es el escenario central del ritmo de desaceleración de la inflación y de trayectoria convergente a la meta", sostuvo Díaz de León.



El líder de Banxico señaló que la Junta de Gobierno seguirá de cerca la inflación respecto de la trayectoria prevista y consideró que la postura monetaria que se ha adoptado es la correcta para contribuir a que ésta retome el camino hacia la meta.



"Está claro que estamos enfrentando tiempos adversos, tiempos en los cuales la inflación ha alcanzado niveles que no se habían registrado en muchos años. Tenemos plena conciencia de los choques que están afectando a la inflación", expresó.



El gobernador del Banco Central agregó que si bien México no está exento de riesgos adicionales, la autoridad monetaria está atenta de cómo se materialicen "y tomar las acciones que sean conducentes para cumplir con el mandato del banco, que es mantener y sostener una inflación baja y estable".