Banxico mejorará estadísticas monetarias en línea con el estánder del FMI

El Banco de México (Banxico) realizará modificaciones metodológicas a la Estadística de Agregados Monetarios y Actividad Financiera de México, a fin de contar con una medición más precisa y mejorada de la información y de adherirse a los estándares internacionales.



Nicolás Amoroso Plaza, director de Análisis Macroeconómico, dijo que las modificaciones toman como base los lineamientos que al respecto el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a disposición del público en marzo de 2016 en su nuevo Manual de Estadísticas Monetarias y Financieras (MEMF).



En conferencia de prensa, indicó que a partir del 31 de enero de 2018 se pondrá a disposición del público la estadística de agregados monetarios y actividad financiera con base en una nueva metodología.



"Vamos a ser más transparentes y tratar de ser lo más didácticos posibles de la misma forma en que se hizo el anterior cambio metodológico que data de 1999, hay un sinnúmero de fines que puede tener esta estadística y es importante ver su evolución. Hay cuestiones por ejemplo de largo plazo entre el crecimiento del dinero y la inflación, y tener información más precisa permite hacer un mejor análisis", expuso.



En los Agregados monetarios se mejora la precisión en su medición, se incorpora una mayor disponibilidad de información de instrumentos financieros que se utilizan como dinero en sentido amplio (efectivo) y se reclasifican algunos instrumentos que no fungen como dinero en sentido amplio.



Los cambios más relevantes obedecen a reclasificaciones de instrumentos financieros de un agregado monetario a otro (como en el caso de los valores gubernamentales que antes se contabilizaban en M2, mientras que ahora se incluyen en M3), o bien, la exclusión de otros instrumentos de los agregados monetarios (los fondos de ahorro para el retiro y para la vivienda), cuyo saldo no forma parte de la definición de dinero en sentido amplio.



"De las reuniones de los grupos de trabajo con otros bancos centrales y en particular con el FMI, si era por ejemplo, algo que nos habían comentado que considera el Fondo que nuestro Agregado monetario amplio era demasiado amplio por las cuentas de ahorro para el retiro, ahora que las estamos quitando, por primera vez tenemos una medida de comparación internacional al 100 por ciento", explicó Amoroso Plaza.



En el apartado de Activos financieros internos se define un nuevo conjunto de indicadores que incluyen, además de los instrumentos financieros contenidos en los nuevos agregados monetarios, otros activos emitidos en México que representan una proporción importante de la riqueza financiera de los sectores tenedores de dinero, como las cuentas de pensiones en las siefores o la tenencia de acciones bursátiles.



Y en el Financiamiento bancario se revisa la estadística para considerar las operaciones de reporte de valores bajo su definición económica en lugar de su definición legal, lo que es congruente con los criterios contables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como las pautas metodológicas señaladas en el MEMF.



"Estas mejoras en las estadísticas nos van a permitir realizar en el mediano y largo plazo realizar un mejor análisis y tener un mayor bienestar, esto es una estadística muy estándar de divulgación general, a lo mejor si yo miro esa estadística y veo que el ahorro de los mexicanos en promedio en cierto instrumento y yo no lo tengo a lo mejor me intereso porque alguien está ahorrando en ese instrumento".