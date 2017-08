Banxico le "romperá el espinazo" a la inflación y llegará a meta de 3%: Carstens

El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, señaló que los mercados financieros deben estar seguros de que el Banco Central le "romperá el espinazo" a la inflación, y lo antes posible estará convergiendo al objetivo de tres por ciento a finales de 2018.



"Lo que es más importante para los mercados es que les quede claro que hay un Banco Central que está decidido a romperle el espinazo a la inflación y traerla a tres por ciento, porque eso es lo mejor para los mercados y la economía en el mediano y largo plazo", sostuvo en conferencia de prensa para presentar los resultados del Informe Trimestral abril-junio 2017.



Conforme al escenario central, se estima que la inflación general anual continuará ubicándose por encima de seis por ciento en los próximos meses, no obstante, está parece estarse acercando a su techo.



Además, se espera que en los últimos meses de 2017 la inflación general retome una tendencia a la baja y que ésta se acentúe durante el año siguiente, conduciendo a la convergencia al objetivo de tres por ciento alrededor del tercer trimestre de 2018.



En ese sentido, la Junta de Gobierno del Banxico considera que en este momento la postura de política monetaria es congruente con la convergencia de la inflación general a la meta de tres por ciento a finales de 2018, por lo que estará vigilante para asegurar que se mantenga una postura monetaria prudente que ancle las expectativas de inflación.



"No hay ni una duda en la Junta de Gobierno que eso es lo que tenemos que hacer y una vez que estemos seguros de que eso es lo que va a pasar, pues ya se podrá considerar ajuste de las tasas a la baja. Pero lo importante es asegurarnos de que el resultado final deseado es el que se va a obtener", afirmó.



México sin TLCAN



El gobernador del Banxico señaló que es anticipado plantear un impacto económico en caso de que se terminara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, ante cualquier probabilidad, México debe continuar fortaleciendo su marco macroeconómico y trabajar en diversificar sus mercados comerciales.



"La realidad es que es anticipado hablar de un escenario sin TLC, nos iríamos a las reglas de la OMC y no haría mayor diferencia pero es un escenario que vemos de baja probabilidad", expuso.



Agregó que se debe de perseverar en tener un marco macroeconómico sólidol lo que permitirá enfrentar un escenario sin TLCAN.



"(Además) la política monetaria de Banxico está diseñada para mantenernos incólumes y se mantendrá independiente del ciclo político".



Sobre los cambios que hace unos días anunció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el cambio en la metodología para medir la inflación hacia 2018, dijo que hay certidumbre en la medición de inflación para el próximo año y que no ve un sesgo a la baja o a la alza en ese cambio.



A tres meses de que deje su cargo como gobernador del Banxico para ir a Suiza a dirigir el Banco de Pagos Internacionales, Carstens explicó que todavía no sabe si habrá un periodo de transición y que desconoce quién será su sucesor, pero mencionó que todavía presentará en la Ciudad de México el Informe Trimestral del periodo julio-septiembre de 2017.