Banxico 'apretaría el gatillo' para elevar tasas en febrero

El Banco de México no ha cerrado aún su ciclo de alza de tasas de interés, pues de acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex la autoridad monetaria se perfilaría para apretar el gatillo nuevamente el próximo mes.

​

La encuesta arrojó que el 65 por ciento de los economistas encuestados anticipa que en la reunión de política monetaria programada para febrero la tasa de interés subirá 25 puntos base, dejando la tasa de referencia en 7.50 por ciento.



Por otra parte, los economistas de Pro Asset Management y Credit Suisse analizan la posibilidad de que el incremento se dé en el mes de marzo, aunque no hay ninguna reunión de política monetaria programada para ese mes.



Bank of America Merrill Lynch y Grupo Bursamétrica creen que el ajuste se daría hasta abril de este año.



En cuanto a inflación del 2017, los analistas esperan que cierre el año en 6.76 por ciento, mayor al 6.67 anticipado anteriormente y al 6.63 por ciento registrado en noviembre.



En tanto para el 2018, también se incrementó ligeramente la expectativa de inflación general para el cierre del año a 4.08 desde 4.05 por ciento en la encuesta previa.



El estimado de tipo de cambio para el cierre de 2018 fue revisado marginalmente a la alza. El consenso considera que el peso concluirá el año en 18.68, ligeramente por encima del 18.60 previo.



Por su parte, se mantienen las expectativas del crecimiento económico para 2017 y 2018 en 2.1 y 2.2 por ciento, respectivamente.