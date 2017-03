México debe continuar con el trabajo y fortalecimiento de lo que ha venido haciendo bien en los últimos años. “Ya tenemos las instituciones y las leyes están bien hechas, pero lo que más preocupa es que no se mejore el Estado de Derecho; si hacemos eso, seremos el mejor país del mundo”, afirmó Marcos Ramírez, director general del Grupo Financiero Banorte.



En el marco de la 80 Convención Bancaria, Ramírez Miguel explicó que han decido trabajar con base en los datos duros y no con las expectativas.



“Somos optimistas documentados; un banco a lo que se dedica es a medir los riesgos y en cuanto mejor tengas los instrumentos de medición, mejor puedes reaccionar, por lo que fortalecimos toda la información que requerimos para tomar decisiones”, dijo.



En entrevista con El Financiero, aseguró que esperan crecer a doble digito, tanto en el crédito como en los depósitos.



FOCOS Activos. Al cierre de enero Banorte reportó un billón de pesos en activos, lo que representó el 11.6% del total en el sistema bancario en México.



Crédito. El banco ocupa el cuarto lugar en cuanto a la cartera de crédito, con 569 mil mdp. Antes que el están BBVA, Santander y Banamex.



Utilidades. Las ganancias de Banorte se elevaron 31% anual en enero de este año, con lo que sumaron 1,307 millones de pesos.



“En teoría, un país debe crecer lo mismo que la banca, pero aquí falta tanto por bancarizar que todavía hay un gran techo y años para que se empareje”.



En su opinión, la fortaleza de los grandes grupos financieros en México es porque son como los transatlánticos, es difícil frenarlos o acelerarlos, por lo que todos siguen trabajando y compitiendo.



Dijo que en el caso del grupo financiero, en los últimos dos años, desde que asumió la dirección, han trabajado con todo el equipo en mejorar sus resultados y una prueba es que por ganancias ya se ubicaron en la segunda posición, lo que atribuye a que “conocemos mejor al país” y al plan establecido 20/20. Anticipó que en varios indicadores financieros esperan superar las cifras de otros bancos.



EN VENTA EL BANCO EN ESTADOS UNIDOS

Tras más de 10 años de tener entre sus activos al Inter National Bank (INB) y de haberlo saneado, hoy la filial de Banorte se encuentra en proceso de venta.



Marcos Ramírez explicó que las autoridades financieras de ambos países les pidieron analizar la venta del banco, lo cual dijo, harán siempre que encuentren un comprador que cumpla con lo que solicitan por él. “Nadie nos esta obligándo a vender, si no nos gusta el precio que nos ofrezcan no lo vendemos”. dijo. Destacó que es un banco muy sano pero no se crearon sinergias con México, “está funcionando muy bien en Estados Unidos, pero en México no”.



De acuerdo con la casa de Bolsa Ve por Más, en el reporte del cuatro trimestre la compañía ya no consolidó a la subsidiaria clasificándola como “en venta”, lo cual consideran que será positivo ya que así Banorte no tendrá negocios que no se adapten al plan de rentabilidad de la misma.



El INB fue creado en 1985 por un grupo de inversionistas texanos y fue adquirido a finales de 2006 por el grupo mexicano, con el objetivo de ofrecer al mercado hispano transacciones binacionales a un bajo costo con oportunidades de crédito en ambos países.