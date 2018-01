Baja California reporta 'gasolinazo'

Los combustibles en Baja California han empezado a experimentar un aumento paulatino en sus precios. Entre 4 por ciento y 5 por ciento de incremento, dio a conocer el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (APEGT), José Luis Noriega.



Dicho aumento se deriva del alza al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dijo el empresario. El promedio al final del año andaba en los 16.33 pesos por litro para la Magna, pero ahora se ubica en 16.75; la Premium está en 18.35 y el precio anterior estaba en 18.09, en tanto que el diésel ahora cuesta 17.40, y su precio el año pasado estaba en 17.09.



No todos los grupos han aumentado su precio, de acuerdo con José Luis Noriega, debido a que aún cuentan con inventarios que les durarán unos tres días más.



Destacó que el IEPS está estructurado con tres cuotas y del total de todos estos incrementos se dio el crecimiento en precios.



“Esto ya comienza reflejarse en el precio final al consumidor. Hasta el día de hoy no todos los grupos han hecho el ajuste porque todavía hay inventarios". Según explica con el precio liberado los números suben y bajan, y esto se seguirá viendo todos los días.



El IEPS que se aplicará a las gasolinas este año tendrá un aumento estimado de 37 centavos por litro, en el caso de la gasolina regular, o Magna; de 32 centavos en el caso de la Premium; y de 39 centavos para el diésel, de acuerdo con un análisis de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), con base en el acuerdo sobre la aplicación del IPES publicado por la Secretaría de Hacienda el 29 de diciembre de 2017.



Dicho incremento en el impuesto, de acuerdo con la organización empresarial que representa a dueños de estaciones de servicio en el interior del país, estimó que podría impactar en un incremento de hasta 6.9 por ciento en el precio de los combustibles, es decir, alrededor de 40 centavos, sin embargo, eso dependerá de cada gasolinera.



Al respecto, fuentes de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que representa a la mayoría de los gasolineros del país, explicaron que no existen indicios de un aumento generalizado.



Con información de Atzayaelh Torres