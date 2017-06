Azucareros mexicanos advierten que el pleito "no ha terminado"

CIUDAD DE MÉXICO.- Industriales azucareros de México insistieron este miércoles en que el Gobierno debe llevar a cabo una investigación antidumping contra las importaciones de fructosa originaria de Estados Unidos un día después de que los dos países anunciaron un acuerdo sobre el comercio de azúcar.



"Este tema no ha terminado", dijo el presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) de México, Juan Cortina, en conferencia de prensa.



La cámara pidió en mayo al Gobierno investigar la fructosa estadounidense que entra a México sin restricciones y sin pagar aranceles citando evidencia "sólida" de dumping.



Desde 1995, luego de la entrada en vigor del TLCAN, a la fecha, las importaciones de fructosa provenientes de EU pasaron de 46 mil 505 toneladas métricas a 903 mil 776, un incremento de mil 843 por ciento, según datos del Buró del Censo de EU.



México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo el martes, el cual fue que México importará 70 por ciento de azúcar cruda y el 30 por ciento refinada a Estados Unidos, además de que no pagará aranceles.



El país enviaba 53 por ciento de la refinada, ahora será 30 por ciento; de cruda era 47 por ciento y ahora será 70 por ciento. Sin embargo, los azucareros de EU no respaldaron el pacto.

