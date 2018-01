Aumento de precios en CDMX extenderá 'cuesta' de enero hasta marzo

El aumento generalizado de precios al consumidor en la Ciudad de México, que en promedio alcanza al 15 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, hará que la ‘cuesta' de enero se extienda hasta marzo, advirtió este martes la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la capital (Canacope Servytur).



"El aumento al salario aprobado en noviembre de 4.4 por ciento se diluyó en el pago de los aumentos de precios y no alcanzó para incentivar el consumo. No representó un incremento al poder adquisitivo por lo que se debería revisar", señaló Ada Irma Cruz, presidenta de la Canacope Servytur.



En conferencia de prensa, Cruz detalló que la ‘cuesta' de enero no sólo la padece el consumidor sino el comercio, que enfrentará también el alza en tarifas de servicios como renta, gas, luz y gasolina, además de recibir precios altos de sus proveedores y distribuidores sin que haya un mayor consumo.



En su mensaje, consideró que los comercios que representa la Canacope son el último eslabón de la cadena de distribución y reciben el producto a un costo más elevado.



"En algunos casos de manera injustificada", aseveró Cruz e hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que evite alzas de precios sin razón.



Enrique Guerrero, director administrativo de Canacope-CDMX, señaló que los precios en este enero son 15 por ciento más altos que el mismo periodo del año pasado por los ajustes aplicados a lo largo de los 12 meses anteriores.



"Está situación ha llevado a que las ventas de los agremiados muestren una caída de 12 por ciento en este mes, comparado con una baja de 7 por ciento que se tuvo en enero de 2017", declaró.



Entre los productos de la canasta básica que más incremento tienen son: la papa alfa (de 8 a 18 pesos por kilo), la calabaza (de 7 a 16 pesos por kilo), la sandía (de 7 a 17 pesos por kilo) y el chayote (de 5 a 13 pesos por kilo).