Esto es lo que no te puedes perder de la defensa de Urzúa del presupuesto 2019 ante el Congreso

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, compareció este lunes ante la Cámara de Diputados, en donde defendió el Paquete Económico 2019 presentado el sábado pasado.

En un ambiente de protestas de la oposición, con gritos y pancartas, el funcionario explicó algunas dudas de los legisladores.

¿Castigo a estados?

Urzúa aseguró que el Gobierno no castiga a ningún estado o municipio y criticó que algunos, como Jalisco, no han fortalecido la recaudación fiscal.

“En Jalisco ya no hay ni siquiera impuesto sobre la tenencia, básicamente están dependiendo del impuesto sobre nómina. Pensar que el Gobierno federal puede mandar dinero a todos los estados y municipios cuando realmente no hay un poquito de interés de algunos de ellos de no incrementar su propia recaudación pues no nos lleva a nada”, señaló el secretario.

El domingo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó un mal trato del Gobierno de López Obrador al recortar el presupuesto para la entidad, lo que significa una “amenaza de la federación contra el desarrollo de nuestro estado”.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Urzúa aseguró que no hay alguna entidad que pierda, sino que algunas son recompensadas “porque se pusieron las pilas y empezaron a recaudar algún impuesto estatal o municipales”.

Explicó que las participaciones a los estados subirán 8.2 por ciento en términos reales, de acuerdo con el Paquete Económico 2019.

“Ningún estado verá reducidas sus participaciones, habrá unos que van a ser recompensados más que otros”, apuntó.

¿Asistencialista?

Urzúa también defendió que el Gobierno no es asistencialista, como acusaron diputados de oposición.

Puso como ejemplo el programa de pensiones para adultos mayores, y aseguró que tiene un enfoque humanitario para darles “autoestima y un nivel de jerarquía mayor dentro de la familia”.

Urzúa recordó que el Programa de Adultos Mayores, el cual inició en 2001 en el entonces Distrito Federal, nació con un motivo humanitario, psicológico y no asistencialista, pues está dirigido a un grupo de la población que no tiene posibilidad de acceder a un ingreso.

“En la Ciudad de México el programa es universal y va a ser ahora universal en todo México”, indicó.

En el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, explicó que no es asistencialista ya que los apoyos están condicionados a que los beneficiarios se preparen, tanto académicamente como laboralmente.

Apoyo a mujeres

Sobre los cuestionamiento de menor apoyo para las mujeres, Urzúa explicó que una cosa es el presupuesto por rubro administrativo y otra el ejercicio del gasto en función de este, es decir, el uso que se le dará.

“En el gasto en general hay una clasificación administrativa, donde se van poniendo los dineros, y una clasificación funcional para qué van a servir”.

Detalló que hay recursos que son destinados para la igualdad de mujeres y hombres que no están directamente en el Instituto Nacional de las Mujeres.

“Las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres recibió en 2018 47 mil 918 millones de pesos. En este año, ese mismo programa funcional tiene un presupuesto de 63 mil 29.8 millones de pesos, lo que significa un incremento real de 27 por ciento (…) No sólo hay que ver los rubros administrativos, sino clasificación funcional”, señaló.

PIB

Urzúa fue cuestionado en la comparecencia por el bajo crecimiento económico estimado para 2019, en un rango de 1.5 – 2.5 por ciento.

“Sabemos de la importancia de crecer a tasas que no se han dado en los últimos años de manera sostenida y el presidente y yo hemos insistido en que la meta (sexenal) sea un promedio de 4 por ciento. Nunca dijimos que esa cifra iba a suceder el año que entra”.

El titular de Hacienda se dijo confiado en que se crecerá a tazas mayores en el mediano plazo.

Reducción de impuestos en la frontera

Al ser cuestionado sobre el costo fiscal de la política del Gobierno de reducir el IVA y el ISR en los municipios fronterizos, el secretario detalló que la reducción en ingresos se estima en 40 mil millones de pesos.

“El IVA se va en esos municipios de 16 a 8 por ciento (…) ISR se va del 30 al 20 por ciento, y dicen muchos críticos que es un sacrificio fiscal para el erario. Va a ser un beneficio fiscal. Beneficio fiscal para aquellas empresas que acrediten que pueden estar en el programa”.

Explicó que las empresas no sólo deben tener su residencia en esos municipios, sino producir en ellos.

¿Subirá el precio de la gasolina?

El titular de la dependencia explicó que el precio de la gasolina subirá de acuerdo con la inflación, como se prometió en campaña.

Como ejemplo, explicó que si este lunes el litro cuesta 19.99 pesos, al final del próximo año sólo debería subir 3.4 por ciento, que es el estimado de inflación para el cierre de 2019, por lo que costaría 20.66 pesos.

Impuestos

El titular de Hacienda enfatizó que el nuevo Gobierno se enfocará en la recaudación, es decir, en una mejor fiscalización.

Aseguró que se respetará a todos los contribuyentes y se impulsarán mejoras a la plataforma del SAT para que sea más fácil y ágil el pago de impuestos.

Comunicaciones y Transportes

Carlos Urzúa explicó que en parte la reducción al presupuesto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 21.6 por ciento se debe a que algunas obras que pudieron asignarse en dicha dependencia se colocaron en otras .

Por ejemplo, el Tren Maya, que tiene asignados 6 mil millones de pesos, será manejado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, por lo que los recursos son para dicha dependencia

O el caso del aeropuerto de Santa Lucía, que tiene asignados 15 mil millones pero etiquetados en la Secretaría de la Defensa Nacional, que se encargaría de las primeras etapas de construcción.

En el caso del Tren Transístmico, los recursos tampoco están en la SCT, sino en las Zonas Económicas Especiales, pues se contemplan a Coatzacoalcos y Salina Cruz como parte de esas zonas y también para el tren.

Organismos autónomos

El secretario fue cuestionado por la reducción en el presupuesto de entidades autónomas o el Poder Judicial y Legislativo, y aseveró que estos se dan a propuesta de los mismos, quienes enviaron presupuestos austeros.

Además, recordó que la determinación del presupuesto para dichos entes es facultad del Congreso.

“No tenemos vela en el entierro, ustedes sabrán elegir el monto exacto que darán a organismos autónomos” , dijo el secretario.

Universidades rurales

Urzúa afirmó que con el programa de Universidades para el Bienestar, con presupuesto de mil millones de pesos, se beneficiará a 64 mil estudiantes, de los cuales se espera que el 50 por ciento sean jóvenes indígenas, pues se ubicarán en zonas particularmente pobres.

También explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá un incremento real de 4.9 por ciento en su presupuesto y que se pretenden dar 10 millones de becas.

Los 69 mil millones de pesos en becas serán administrados por la SEP, dijo Urzúa.

El secretario indicó que es posible que este año no se eroguen los mil millones de pesos, por lo que es posible que no estén todas las 100 universidades listas en 2019. “Me sorprendió lo poco que estaban pidiendo para este proyecto”.

Agregó que en algunas partes los terrenos fueron donados por las propias comunidades, por lo que es un proyecto conjunto entre Gobierno y comunidades.

Destacó que estas universidades serán pequeñas, con carreras específicas como salud, ingeniería, expertos en cuestiones forestales, específicamente agrónomos maderables, esto para que no se dispersen los recursos de los profesores.

¿Menor presupuesto a Sagarpa?

El secretario de Hacienda indicó que una parte del menor presupuesto que se dedicó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (antes Sagarpa, ahora Sader) fue derivado del programa Sembrando vida, -que consiste en la siembra de un millón de hectáreas con plantaciones agroforestales de árboles maderables, frutales y milpas y al que se le dedicó 15 mil millones de pesos-, el cual pasó a la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol.

Reducción de presupuesto a universidades

Al ser cuestionado sobre el presupuesto que en el proyecto se otorga a universidades públicas, explicó que en el caso de ciencia y tecnología "se está proponiendo destinar 89 mil 300 millones de pesos y se están protegiendo las becas que el Conacyt da a sus estudiantes que están en el extranjero y en universidades nacionales".

"Además, el Conacyt tiene fideicomisos que deben tener en su panza, por decirlo de alguna manera jocosa, alrededor de 10 mil millones de pesos", añadió e insistió en que no se pone en riesgo a las universidades.

"¿Por qué la reducción a las universidades?: está mal planteada la pregunta. ¿Por qué Hacienda se reduce en términos nóminales como 20 por ciento?, ¿por qué el Poder Legislativo, la cámara, por qué el Poder Judicial?, porque todos sabemos que no estábamos haciendo bien las cosas en el gasto público, demasiado dinero a gasto corriente y no inversión (...) comprando coches, servicios de seguridad, etcétera. La gran mayoría de las dependencias, incluidas las universidades, no lo están haciendo de manera adecuada".

Comunicación social

Urzúa explicó que el gasto que se destinará a este rubro sí será menor respecto al del Gobierno anterior.

“Quizá no habían visto el truco. No solamente en el sexenio que acaba de pasar, sino anteriores. Se ponía una cantidad mínima (en el presupuesto) y mes por mes se empezaba a incrementar”.

El funcionario dijo que en este año el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto habría gastado hasta 12 mil millones de pesos en comunicación social, y la cantidad para este año en el Gobierno de López Obrador será mucho menor.

Según el proyecto de gasto del Gobierno, se pretenden erogar 3 mil 579 millones de pesos en comunicación social y publicidad.