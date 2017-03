SAT otorga facilidades para devolver impuestos

Como parte del anuncio de simplificación de trámites para la devolución anual, la Firma Electrónica (FIEL) tendrá que ser presentada cuando la devolución sea a partir de 50 mil pesos, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Esta cifra aplica para el ejercicio fiscal 2016 y representa una elevación del monto de 10 mil pesos que fue para 2015.



Osvaldo Santín, jefe del organismo, indicó que si la devolución es menor la declaración puede hacerse con una Contraseña que se podrá generar o renovar por Internet, vía telefónica o por SAT Móvil.

Como en años anteriores, la devolución se realizará en 5 días hábiles posteriores a la presentación de la Declaración, abundó.



La fecha límite para que los contribuyentes obligados presenten su Declaración es el 30 de abril pero por ser ese día domingo, el plazo se recorre al martes 2 de mayo.



Y EN ASALARIADOS

Dentro del paquete de facilidades fiscales ahora los contribuyentes con ingresos exclusivamente por salarios y con saldos a favor menores a 10 mil pesos, que no deduzcan más de 25 facturas, podrán presentar su declaración por teléfono.



Y para aquellos que únicamente obtengan ingresos por salarios incluyendo intereses bancarios menores a 20 mil pesos anuales, y además no introduzcan deducciones, quedarán exentos de presentar la Declaración Anual 2016.



Pero si desean realizarla podrán hacerlo durante todo el año y no en la fecha ‘fatal’ del 30 de abril como era hasta el año pasado, anunció el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



“Si únicamente recibes ingresos por salarios ya no estás obligado a presentar la declaración anual, inclusive aquellos que tienen ingresos superiores a 400 mil pesos anuales”, explicó Adrián Guarneros, administrador de Servicios al Contribuyente del SAT.



Santín indicó que gracias a la factura electrónica las declaraciones vienen con información prellenada y con una propuesta de devolución preautorizada, con lo que el trámite se acortará en tiempo.



