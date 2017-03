Alza en tasas de interés no afectarán créditos del Infonavit: Penchyna

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grub, afirmó que el reciente aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y una eventual alza por parte del Banco de México (Banxico) no afectarán a los créditos que otorga este organismo.



Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario federal sostuvo que las tasas de interés del Infonavit no se han modificado por acciones anteriores de ese tipo y no lo harán ahora.



“Los derechohabientes del Infonavit, aquellos que ya cuentan con un crédito y quienes no lo han ejercido y lo tienen ese ahorro en la subcuenta de vivienda, pueden estar tranquilos de dos cosas: que no hemos subido tasas y que vamos a mantener el rendimiento en la subcuenta, ya que es un sistema de ahorro interno que tenemos”, apuntó.



Insistió en que la fortaleza financiera del Infonavit ha permitido que ese efecto de aumento de tasas de interés no aplique al Instituto, puesto que son una institución bien calificada financieramente.



“La mejor calificada de México y no somos institución de lucro. Estamos jugando con una responsabilidad financiera y hasta ahora no hemos subido tasa y seguiremos trabajando para que eso no ocurra”, enfatizó.



Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, opinó que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos es una muestra de que el mercado estadounidense evoluciona de manera favorable, aunque en el corto plazo incrementa el costo del dinero.



“Es una señal de que la economía donde principalmente vendemos nuestros productos finales e intermedios lleva un buen ritmo y eso es bueno para la economía nacional y hay que aprovecharlo; los mercados siguen creciendo”, destacó.



Dijo que en el caso del Banxico esperan ejerza su rectoría sobre el tema de las tasas de interés y lo haga de manera responsable, en el entendido de que se trata de fenómenos globales y no se debe ignorar lo que ocurra en Estados Unidos.



Sobre las tasas de interés de los créditos que otorga el Infonavit, Penchyna Grup recordó que dependen del segmento salarial del acreditado y del año en que lo haya obtenido.



Dijo que en la punta de la pirámide se cobran tasas de 12 por ciento y en la base de 5.0 y 6.0 por ciento, por lo que el que gana menos paga menos y el que gana más paga más.



Recordó que el Infonavit subió la capacidad de crédito de todos los segmentos salariales, de 950 mil pesos, más menos, a un millón 700 mil. Esta fórmula financiera, dijo, lo que logra es que todos los segmentos en términos reales tendrán más dinero para adquirir una mejor vivienda.



Más adelante, el director del Infonavit afirmó que el subsidio que otorga el gobierno federal es para trabajadores que ganan de un salario mínimo a 2.7 salarios, un esquema que ha permitido superar las metas de otorgamiento de crédito para vivienda nueva, usada y para mejoramiento.



En cuanto al apoyo en materia de vivienda migrantes repatriados, David Penchyna explicó que analizan el tema y pronto darán a conocer un producto específico del Infonavit.



Explicó que el anuncio hecho por el gobierno federal en este sentido incluirá a todos los organismos nacionales en la materia.



Sobre el programa de migración de créditos a pesos, el director del Infonavit admitió que no tuvo los resultados que se esperaban, puesto que se estimó que sería de un millón de créditos, y el propio modelo lo hizo poco funcional, por lo que se analiza para rediseñarlo.



Respecto a las subastas de vivienda recuperada, dijo que cerraron el año de forma espectacular, pues de una meta original de más de seis mil inmuebles, lograron desplazar más de 60 mil el año pasado.