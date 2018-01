Agencia china rebaja calificación de EU de 'A-' a 'BBB+'

La calificación crediticia de Estados Unidos fue rebajada al mismo nivel que la de Colombia por una agencia calificadora china, aduciendo el deterioro de las fuentes de pago de deuda que se verán aún más socavadas por los propuestos recortes a los impuestos corporativos del presidente Donald Trump.



La calificación soberana tanto en moneda local como extranjera de la mayor economía del mundo fue rebajada a 'BBB+' con una perspectiva negativa desde 'A-' y una perspectiva estable, dijo Dagong en un informe publicado este martes. Esto contrasta con las calificaciones 'AAA' de la neoyorquina Moody’s y 'AA+' de S&P para Estados Unidos.



"El modelo de economía de deuda establecido por el sistema político, la estrategia y la base económica de Estados Unidos no cambiará", dijo Dagong. "Los recortes tributarios tienen efectos cada vez más adversos sobre los recursos de pago del Gobierno".



El año pasado, el Gobierno de China dijo que una rebaja de su calificación crediticia soberana en septiembre por parte de S&P ignoró los sólidos fundamentos económicos del país. En mayo, fustigó una rebaja de Moody’s, diciendo que sobreestimó las dificultades económicas del país.



Bloomberg News informó la semana pasada que autoridades que revisaban las tenencias de divisas de China recomendaron desacelerar o detener las compras de títulos del Tesoro de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el tema.



Posteriormente, la Administración Estatal de Divisas de China explicó que tales noticias "podrían haber citado fuentes equivocadas o pueden ser noticias falsas".



Dagong, firma fundada en 1944 que no cotiza en Bolsa, no está formalmente vinculada al Gobierno chino.



Comenzó las calificaciones soberanas en 2010 en un intento por romper el monopolio de las agencias calificadoras estadounidenses, según el sitio web de la compañía, replicando la estrategia del Gobierno de obtener una mayor influencia en el escenario global.



No obstante, las compañías chinas de calificación crediticia todavía tienen que ganar credibilidad entre los inversionistas globales debido a los puntajes inflados que otorgan a los bonos nacionales.



Una gran cantidad de bonos locales en China reciben una calificación 'AAA' por parte de los evaluadores de crédito, un nivel mucho más alto que en el que las calificadoras internacionales normalmente ubican a las empresas chinas.



La rebaja de la deuda de Estados Unidos la coloca en línea con Colombia, cuya calificación también es 'BBB+'.