Advierten cambio en agenda de quinta ronda del TLCAN

Los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA, por sus siglas en inglés) planean comenzar su próxima reunión en Ciudad de México dos días antes de lo previsto para tener más tiempo de debatir el sinnúmero de temas cubiertos por el pacto comercial de 23 años, de acuerdo con dos fuentes al tanto de los planes que hablaron con Bloomberg.



Los negociadores han organizado las conversaciones para modernizar el TLCAN en diferentes rondas, y se reunieron por última vez en octubre durante la cuarta ronda en el área de Washington.



La quinta ronda se realizará del 15 al 21 de noviembre en lugar del 17 al 21 de noviembre como se planeó originalmente, de acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas ya que los preparativos aún no son públicos. Los negociadores se están dando más tiempo porque quieren evitar conflictos de programación, ya que muchos de ellos están discutiendo temas múltiples que se superpondrían sin los dos días adicionales, dijo una de las personas. Los negociadores en jefe se unirán a las conversaciones el 17 de noviembre como se programó previamente, dijo la otra fuente.



Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Economía indicaron que la fecha oficial del inicio de negociaciones sigue siendo el 17.



La decisión de extender la ronda se produce después de que funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México abandonaron el mes pasado la meta de diciembre para concluir las conversaciones para modernizar el TLCAN, diciendo que necesitaban hasta fines de marzo para negociar un nuevo acuerdo. También ampliaron el tiempo entre cada ronda, dándose más espacio para considerar las propuestas.



Las negociaciones se volvieron polémicas durante la cuarta ronda, cuando EU planteó exigencias polémicas sobre productos lácteos, contenido automotriz, paneles para dirimir disputas, compras gubernamentales y una cláusula de suspensión, según la cual el TLCAN vencería después de cinco años a menos que las partes puedan acordar extenderlo. En el evento de prensa de cierre, el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, dijo que estaba "sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio".



La quinta ronda de negociaciones, que tendrá lugar en Ciudad de México, comenzará con reuniones sobre textiles, temas laborales, servicios y propiedad intelectual, dijo una de las personas. Como en la última ronda, los participantes discutirán el controvertido tema de las reglas de origen en la segunda mitad de la ronda. Las reglas determinan qué parte de un producto debe obtenerse dentro del TLCAN para recibir los beneficios del pacto.



Los principales negociadores técnicos de los tres países se reunirán de nuevo en Washington del 11 al 15 de diciembre, aunque no se espera que los ministros de las naciones asistan a esas reuniones, dijo la persona.