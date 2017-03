China quiere aumentar inversiones y comercio con México: Qiu Xiaoqi

En el marco del festejo de los 45 años del inicio de relaciones diplomáticas entre México y China, el embajador del país asiático, Qiu Xiaoqi, consideró que ambas naciones están dispuestos a ampliar el intercambio cultural y comercial.



“Estamos dispuestos a ampliar nuestro comercio, estamos dispuestos a promover mayores inversiones tanto de China a México como de México a China", comentó el diplomático.



Con respecto al potencial de China como opción para México en caso de una posible salida del TLCAN, el embajador refirió que son más de 40 años de relaciones que se encuentran en su mejor momento.



“Estamos dispuestos a que todo esto se fortalezca y en eso no tenemos que ver con un tercer país, no tiene nada que ver con ese tercer país (EU). Estamos trabajando para la promoción de nuestras relaciones”, enfatizó.





Por su parte, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Gabriela Cuevas Barrón, dijo que el país debe trabajar en mejorar la balanza comercial para construir una industria más competitiva.



“La balanza comercial con China es terriblemente desigual, la proporción es doce a uno, por cada dólar que nosotros le vendemos a China, China nos vende doce dólares.



“Necesitamos trabajar en una mejor planeación desde nuestro país en cómo podemos tener una industria más competitiva y que seamos capaces también de venderle a China”, dijo la senadora.



Cuevas Barrón dijo que ambas naciones requieren de reglas comerciales más claras para agilizar el comercio y atraer inversiones chinas a México; en ese sentido, agregó que una diversificación ayudaría a depender menos de los tratados comerciales con Estados Unidos.



“Necesitamos entender que debemos diversificarnos y no depender tanto de Estados Unidos; si no lo hemos entendido en los tiempos de Trump no sé cuándo lo vamos a entender”, comentó.