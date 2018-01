181 legisladores de EU exigen 'mano dura' en TLCAN con derechos laborales en México

Al mismo tiempo que la la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se está llevando a cabo den Canadá, 181 congresistas estadounidenses enviaron una carta al jefe negociador de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la que urgieron atender en las mesas de discusión el tema de derechos laborales en México, que, de acuerdo con los representantes, genera una subcontratación de los empleos manufactureros estadounidenses y bajos salarios.



“La política de salarios bajos suprimidos en México, combinada con un incremento en la protección de la inversión, se convirtió en un imán para el crecimiento industrial (en México). Un factor clave para esto es el mantenimiento de costos laborales muy bajos(…) El objetivo actual de las renegociaciones del TLCAN, y declaraciones recientes de la administración (estadounidense) no hacen los suficiente para abordar este problema estructural básico”, escriben los políticos en la carta.



Los legisladores aseguran que, a pesar de que México pasó la reforma en el tema el año pasado, aún no ven un progreso significativo.



Consideran que, la estructura laboral autoritaria, los sindicatos alineados al gobierno, entre otras cosas, limitan la posibilidad de ver aumentos en los salarios de los trabajadores.



Estos factores, mencionan los políticos, “han golpeado a los trabajadores americanos y condujeron a la subcontratación de empleos a México (...) Debemos demandar progreso identificable y real en las reformas laborales antes de que el Congreso vote por un TLCAN renegociado”.



Jerry Dias, presidente de Unifor, el sindicato más grande de Canadá, también se ha mostrado en contra a los derechos laborales mexicanos. En el marco de la quinta ronda de renegocaciones, la cual se llevó a cabo a finales del 2017 en la Ciudad de México, dijo que México tendría que elevar el nivel de vida de sus trabajadores y Estados Unidos debería de quitar su propuesta de contenido nacional en reglas de origen para tener una “conversación seria sobre un tratado serio”.



“Canadá y Estados Unidos no acordarán mejorar los estándares de vida de los trabajadores en sus países para que todos los trabajos se vayan a México en donde las condiciones son más bajas”, dijo Dias a medios de comunicación en ese momento.