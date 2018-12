Esta startup israelí convierte el aire en agua

TEL AVIV, Israel.- Una startup nacida en Israel consiguió algo que parece salido de una novela de ficción, convirtió el aire que respiramos en agua potable.

GENius, el módulo generador de agua atmosférica de la empresa Watergen, permite generar agua directamente de la humedad que hay en el aire, sólo se necesita un 20 por ciento de humedad en el entorno para que el hardware inicie el proceso de conversión.

“Lo que hacemos es convertir el aire en agua, la tecnología suena como magia pero decimos que es ciencia y no ficción, es como una fuerza de la naturaleza, funciona como una nube, tomamos el aire, lo limpiamos, después pasa por un proceso de muchas filtraciones ya que en muchos lugares el aire está contaminado, y después llega el ‘Dew Point’ que es cuando se llega a la temperatura exacta en que el aire se convierte en agua”, dijo Iris Toledano, directora de marketing de Watergen, en entrevista.

Después de este proceso, el agua pasa por otro método de filtración en el que se le agregan ciertos minerales en función de hacerla potable.

La optimización de la producción de agua es impulsada por un algoritmo desarrollado por los ingenieros de Watergen que permite que su hardware pueda funcionar en un variedad de condiciones climáticas, las 24 horas del día, en cualquier estación del año.

“Esta tecnología existe entre diferentes empresas, pero esta (la de Watergen) es la única que hace que pueda convertirse en una realidad económica porque los productos de la competencia utilizan tecnologías similares a las de los aires acondicionados, lo que hace que el agua sea muy cara y la producción no sea sostenible”, expuso.

Expansión

A pesar de que esta empresa nació como una solución para llevar agua a las fuerzas militares de Israel que estaban basadas en territorios remotos, hace un par de años la compañía dio un salto y abrió a disponibilidad de esta tecnología a todo el mundo.

“Hace un par de años, el actual dueño de la empresa la compró y dijo: ‘hay algo muy grande aquí, esta tecnología no debería de ser exclusiva de uso militar, sino debería de ser una tecnología para todos’, entonces nuestra misión y visión es hacer que el agua potable esté disponible para cualquier persona en el mundo”, expuso Toledano.

Actualmente, la compañía cuenta con tres módulos generadores de agua diferentes; sin embargo, uno de ellos aún no se ha estrenado en el mercado y será presentado en enero en el CES 2019 en Las Vegas.

Este dispositivo “es el más pequeño, lo llamamos GENie, es para usarlo en casa o para usarlo en la oficina, hace entre 25 y 30 litros de agua potable al día, lo que es suficiente para una oficina pequeña o para una familia, es suficiente para aproximadamente 12 personas. Esta maquina será lanzada en el CES en enero y estamos muy emocionados”, apunta Toledano.

Este dispositivo ganó algunos premios en el CES 2019 como el Innovation Award for Smart Home (Premio de Casas Inteligentes) y Tech for a Better World (Tecnología para un Mundo Mejor) .

Toledano estima que el precio al que será lanzado GENie oscilará entre los 12 mil dólares y los 15 mil dólares.

Los otros dos dispositivos de las empresa, los cuales ya están en el mercado, son para aplicaciones de mayor escala.

El GEN-350 puede llegar a generar hasta 600 litros a día y está pensado para los edificios comerciales y residenciales, escuelas y hospitales. Actualmente está presente en Vietnam, India, China, Estados Unidos y en otros países alrededor del mundo.

“Esta máquina es para alrededor de unas 300 personas, también tiene el tamaño para ponerla en una camioneta SUV, de hecho trabajamos con Ford en un proyecto llamado “Vehículo de Alivio de Emergencias” en donde tenemos un vehículo que puede ser llevado a zonas de emergencias y a lugares distantes en donde la gente no tiene agua”, apuntó la especialista.

Sin embargo, el hardware con mayor capacidad de la empresa es el Gran Escala, el cual puede generar más de 5 mil litros de agua potable cada 24 horas y está pensado para satisfacer las necesidades de comunidades enteras, de asentamientos de personas que están alejadas de las redes de agua y grandes fábricas.

“Entendemos que la humanidad necesita más fuentes de agua, no tenemos opción, nos estamos quedando sin agua, y el agua que tenemos en muchos lugares está contaminada, no puedes tomarla… entonces esta es la idea detrás de esta tecnología, el aire está alrededor de nosotros y el aire está lleno de agua, sólo está ahí, tiene humedad, entonces lo que hacemos es tomar la humedad del aire y usarla para tomarla”, concluye la directiva.