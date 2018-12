Estos fueron los personajes que murieron en 2018

El expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, el presidente ejecutivo de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, y el cofundador de Microsoft y dueño de los Halcones Marinos de Seattle, Paul Allen fueron algunos de los personajes políticos, empresariales y financieros que murieron durante este 2018.

El mundo de los negocios también perdió a Ingvar Kamprad, fundador del gigante de los muebles, Ikea; Charles Lazarus, el creador de Toys ‘R’ Us; Kate Spade, diseñadora de modas que construyó un imperio de accesorios; Stan Lee, quien convirtió a Marvel en un titán del entretenimiento; y Albert Frere, el multimillonario belga cuyo negocio abarcó desde la energía hasta las bebidas alcohólicas.

Entre los líderes financieros que pasaron a mejor vida estuvieron el filántropo magnate Peter G. Peterson; Richard Jenrette, cofundador del banco de inversión Donaldson, Lufkin & Jenrette; Martin Whitman, responsable principal de inversiones en Third Avenue Management; William Bain, quien creó la firma consultora Bain & Company; y William McDonough, expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

La clase política y de servidores públicos también le dijo adiós al seis veces senador y excandidato a la Presidencia de EU, John McCain; al exdirector de la CIA, Stansfield Turner; a la activista sudafricana que luchó contra el apartheid, Winnie Mandela; al exsecretario de Defensa, Frank Carlucci; y a quien fuera secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.

Estos son algunos de los personajes que murieron este año. La cifra entre paréntesis señala cuántos años tenían al momento de su muerte.

Enero

-Bruce Halle (87 años). Fundador de la compañía con sede en Scottsdale, Arizona, Discount Tire, el vendedor independiente de neumáticos y ruedas más grande de Estados Unidos. Falleció el 4 de enero.

-Peter Sutherland (71 años). Presidió la Organización Mundial del Comercio y hasta 2015 se desempeñó como presidente de la división europea de la firma Goldman Sachs. Murió el 7 de enero.

-William J. McDonough (83 años). Durante su mandato de 10 años al frente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York hizo frente al casi colapso del Long-Term Capital Management así como a las consecuencias en el mercado financiero de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Falleció el 22 de enero.

-Ingvar Kamprad (91 años). Empresario sueco que se encargó de construir el impero de los muebles, Ikea, y que se convirtió en multimillonario vendiendo libreros, mesas y sillas fáciles de transportar y construir. Murió el 27 de enero.

Febrero

-Billy Graham (99 años). Cristiano evangelista que recibió el apodo de ‘La pistola de Dios’ y que alcanzó la fama por sus rápidos e interesantes sermones. Incluso llegó a ser consejero de la Presidencia de Estados Unidos, desde el mandatario Harry Truman hasta George W. Bush. Murió el 21 de febrero a causa un cáncer de próstata y a la enfermedad de Parkinson.

Marzo

-Hubert de Givenchy. Uno de los diseñadores de moda más famosos a nivel mundial que vistió a figuras de la talla de Jackie Kennedy y Audrey Hepburn. Su firma, nombrada por su apellido, se convirtió en sinónimo de modernidad y elegancia y fue vendida al conglomerado LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton en 1988. Falleció el 10 de marzo.

-Stephen Hawking (76 años). Físico británico y teórico sobre agujeros negros, cuyo libro Una breve historia del tiempo fue aclamado a nivel mundial, al vender 10 millones de copias. Murió el 14 de marzo y es considerado como uno de los sobrevivientes más longevos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica.

-Charles Lazarus (94 años). Con su combinación de un servicio parecido al de un supermercado con la posibilidad de construir un juguete desde cero, el empresario lideró a una empresa que combatió una alta deuda y una competencia agresiva antes de declararse en bancarrota. Falleció el 22 de marzo.

Abril

-Winnie Madikizela-Mandela (81 años). Quien fuera esposa del expresidente Nelson Mandela fue considerada como una heroína por su lucha por acabar con las políticas del apartheid en Sudáfrica. Murió el 2 de abril.

-Barbara Bush. Esposa del expresidente de EU, George H.W. Bush y madre de otro exmandatario, George W. Bush. Durante su vida personificó el sentimiento tradicionalista de anteponer la familia sobre el trabajo o la política. Falleció el 17 de abril.

Mayo

-Koo Bon-moo (73 años). Presidente de LG, el cuarto conglomerado más grande de Corea del Sur. Se encargó de transformar a un productor local de electrodomésticos baratos en una potencia global de la tecnología y la química. Murió el 20 de mayo.

-Philip Roth (85 años). El novelista ganador del Pulitzer exploró mediante sus obras la época de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la lujuria y el judaísmo. Falleció el 22 de mayo a causa de una insuficiencia cardíaca.

Junio

-Kate Spade (55 años). Diseñadora de modas y fabricante de bolsas que fundó la compañía que llevaría su nombre en 1993 junto con su esposo, Andy Spade. Vendió su negocio a Liz Claiborne en 2006. Se suicidó el 5 de junio.

-Anthony Bourdain. (61 años). Uno de los chefs convertido en estrella de televisión gracias al programa Parts Unknown, hecho en colaboración con CNN, mediante el que exploró la cultura, la política y la cocina de varios países. Se suicidó y su cuerpo fue encontrado el 8 de junio.

-Kazuo Kashio (90 años). Uno de los cuatro hermanos que fundaron la compañía con sede en Tokio, Casio Computer, que saltó a la fama por sus famosas calculadoras de bolsillo y sus relojes a prueba de golpes. Murió en 18 de junio de una neumonía.

Julio

-Sergio Marchionne (66 años). Ex CEO de Fiat-Chrysler y la mente detrás de uno de los regresos más inesperados para un fabricante de automóviles. Murió el 25 de julio por complicaciones surgidas tras una operación.

Agosto

-Aretha Franklin (76 años). Cantante de góspel quien después sería conocida en la industria musical como ‘la Reina del Soul’ gracias a canciones como Respect, Chain of Fools y (You made me feel like) a natural woman. Franklin fue la primera mujer en la historia en ser admitida a Salón de la Fama del Rock and Roll. Falleció el 16 de agosto debido a un cáncer de páncreas.

-Kofi Annan (80 años). Diplomático proveniente de Ghana que se convirtió en el primer secretario general de las Naciones Unidas originario de la región del sub-Sahara en África. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2001. Murió el 18 de agosto.

-John McCain (81 años). Seis veces senador de Estados Unidos y candidato a la Presidencia de su país en 2008. Fue prisionero en Vietnam durante la guerra que EU entabló con el país asiático y fue reconocido como un defensor de la política exterior norteamericana. Murió el 25 de agosto a causa de un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Septiembre

-Richard DeVos Sr. (92 años). Cofundador de la compañía de marketing Amway. Usó su fortuna para adquirir al equipo de basquetbol, el Orlando Magic, y mostró su apoyo a causas políticas conservadoras. Falleció el 6 de septiembre.

Octubre

-Charles Aznavour (94 años). Conocido como el Frank Sinatra francés, grabó más de mil 400 canciones y apareció en cerca de 60 películas. Durante su carrera en el mundo del espectáculo fue promotor de causas armenias. Murió el 1 de octubre.

-Jamal Khashoggi (59 años). Prominente periodista saudí que escribió para The Washington Post y fue uno de los críticos más conocidos del Gobierno de su país. Fue asesinado el 2 de octubre por agentes saudíes en la embajada de Arabia Saudita en Estambul.

-Paul Allen (65 años). Junto con Bill Gates cofundó Microsoft y utilizó la fortuna generada por la compañía para invertir en equipos de las ligas deportivas de EU, como los Halcones Marinos de Seattle de la NFL. Falleció el 15 de octubre de complicaciones de un Linfoma no hodgkin.

-Vichai Srivaddhanaprabha (60 años). Dueño del Leicester City, equipo que sorprendió al mundo del futbol al coronarse campeón de la Premier League en 2016. El billonario tailandés obtuvo su fortuna a través del conglomerado de tiendas libres de impuesto, King Power. Murió el 27 de octubre en un accidente aéreo.

Noviembre

-Stan Lee (95 años). El creador de cientos de personajes para la casa de historietas Marvel, como Spiderman, Iron Man y Hulk, trajo un moderno toque de sensibilidad a los cómics que años después serían fuente de inspiración para la industria de Hollywood. Falleció el 12 de noviembre.

-George H.W. Bush (94 años). El presidente número 41 de Estados Unidos. Su mandato en la Casa Blanca es recordado por su restringida respuesta a la caída de la Unión Soviética y por la victoria militar de la Unión Americana en el intento de invasión de Kuwait por parte de fuerzas iraquíes. Murió el 30 de noviembre.

Diciembre

-Albert Frere (92 años). Empresario belga cuyas inversiones dieron forma a varias de las compañías más grandes en Europa en más de la mitad de un siglo. Falleció el 3 de diciembre.

-Penny Marshal (75 años). Actriz protagonista de la serie cómica Laverne & Shirley, se convirtió en una de las directoras más redituables de Hollywood gracias a películas como Quisiera ser grande y Un equipo muy especial. Murió el 17 de diciembre por complicaciones diabéticas.