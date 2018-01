CEO de Microsoft, un optimista de la tecnología

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, está dejando su propia huella en el gigante tecnológico antes dirigido por Bill Gates y Steve Ballmer. Conversó con Bloomberg Businessweek en Nueva York en diciembre; estos son algunos extractos de esa entrevista.



___Eres el tercer CEO de Microsoft después de Bill Gates y Steve Ballmer. ¿Cómo le pones tu sello personal? ¿Cuál quieres que sea tu legado como líder de una compañía que solo ha tenido dos, pero extraordinarios?



___El mejor consejo que recibí de Steve y Bill fue no intentar meterme en este molde de tratar de llenar sus zapatos. Es imposible. Crecí en la compañía que ellos construyeron admirando lo que habían hecho, pero al mismo tiempo me dieron suficiente confianza para ser yo mismo. He tenido la suerte de tener esta plataforma en Microsoft. Pero francamente, el primer trabajo que tuve en Microsoft lo sentí como el mejor trabajo. Lo mismo pasó con el segundo, era el mejor trabajo.



Una vez un caballero, que ahora es el gobernador de Dakota del Norte, me dijo algo cuando trabajé para él en Microsoft: “Todos pasamos demasiado tiempo en el trabajo como para que no tenga un significado más profundo”. Yo tenía tal vez treinta y tantos años cuando lo dijo, y probablemente no lo entendí. Pero con el tiempo logré entenderlo.

Eso quiero que sea mi legado, que cualquiera que se una a nuestra empresa pueda conectarse con su pasión personal y use Microsoft como una plataforma para realizarla.



___El mensaje de tu libro, Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone, es conectar la empatía con la tecnología. ¿Qué significa cuando dices: “soy un líder empático”?



___La empatía es el eje, es muy importante para nosotros en nuestro negocio principal. La intuición es bastante simple: ¿qué tiene que hacer Microsoft para seguir siendo relevante? Tenemos que satisfacer las necesidades no satisfechas y no articuladas de los clientes. Esa es la fuente de la innovación. Cada día, cada semana, cada año, tenemos que asegurarnos de estar en contacto con ellos. El desafío es que no puedes simplemente decir: “Déjame escuchar a los clientes”. Tienes que escuchar activamente. No puedes encender este botón de la empatía y decir: “Bueno, ahora voy a escuchar a los clientes”.



___Te refieres a ti mismo como un optimista de la tecnología. ¿Puedes explicar ese desafío de mirar la tecnología como una fuerza para el bien?



___Soy sin duda un optimista de la tecnología. Pero, con respecto a lo que dices, toda la tecnología y las revoluciones basadas en la tecnología han tenido duras dislocaciones. Depende de nosotros como empresas que se benefician de ella, así como de las sociedades que pasan por este cambio, enfrentarlo con ojos claros.



Con cada cambio tecnológico, uno de los grandes beneficios que podemos lograr es más inclusión. Piensa en cualquier persona que tenga hoy discapacidades o capacidades diferentes, y no puede participar plenamente en nuestra economía. Para darte una anécdota, trabajo en Microsoft con una mujer llamada Angela Mills. Ella está usando una nueva aplicación que creamos llamada Seeing AI, que esencialmente le imprime el mundo a cualquier persona con problemas visuales. Enciendes la cámara y te dirá lo que estás viendo. En su caso, ella puede pedir comida en la cafetería sabiendo exactamente lo que está ordenando. Entra a las salas de conferencias de Microsoft sabiendo que está en la sala correcta. Gracias a estas herramientas, asistidas por inteligencia artificial, participa plenamente en la empresa.



___Cuando las personas hablan de inteligencia artificial tienen una visión distópica de sus efectos. ¿Cómo articulas una narración donde la IA también es una verdadera fuerza para el bien?



___Tenemos que mantener en primer plano tanto el desafío de la inteligencia artificial como las oportunidades que crea. Negar cualquiera de ambos sería un error. Una de las cosas sobre las que pienso mucho es lo que la IA puede significar para un tema muy cercano y querido para mí, que es la accesibilidad. Te di un ejemplo, Seeing AI. Otro ejemplo es el aprendizaje. Lo que hemos hecho recientemente es tomar herramientas de IA e integrarlas en las herramientas de aprendizaje en Word y OneNote para ayudar a cualquier persona con dislexia. Una vez que ayudas a un niño a superar el reto de leer, se abre todo un mundo.

Incluso con cosas como la radiología y el tratamiento del cáncer. Uno de los procesos más laboriosos es identificar el tumor canceroso y asegurarse de que la radioterapia afecte solo al tumor y no a las partes buenas. En eso la inteligencia artificial realmente puede ayudar. Estos son ejemplos en los que la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar la productividad, los resultados en el campo de la salud, de la educación, brindar más accesibilidad.



___Tienes un hijo, Zain, con trastorno psicomotriz, y has sido abierto acerca de cuánto te ha enseñado eso y cómo te ha configurado como líder.



___El nacimiento de Zain fue quizás el momento más importante para mí y para mi esposa para “oprimir el botón de refrescar”. Todo cambió esa noche. Zain nació con daño cerebral severo debido a la asfixia intrauterina. Ahora tiene parálisis cerebral.



Luché con eso por muchos años. Todos mis planes perfectamente diseñados se fueron por la ventana. Lentamente lo asumí solo mirando a mi esposa y su respuesta. Volvió a casa, se recuperó de la cesárea, llevaba a Zain por todo Seattle tratando de conseguirle las mejores terapias. Me educaron sobre lo que se esperaba de mí como progenitor y como padre. No tenía que sumirme en lo que yo sentía, sino aceptar y reconocer mi responsabilidad hacia Zain, poder ver a través de sus ojos. Lo importante no era lo que me había pasado a mí, sino lo que le había sucedido a él. Esa es una de las cosas que me ha marcado.



___En tu libro dices: “Microsoft es una compañía nacida en Estados Unidos... Creemos en el sueño americano, tanto disfrutándolo como trabajadores como ayudando a otros a hacer lo mismo. Somos leales a un sistema de valores perdurables: la privacidad, la seguridad, la libertad de expresión, las oportunidades, la diversidad y la inclusión... los defenderemos cuando estén en peligro”. ¿Es una declaración de misión compartida en la empresa?



___Soy producto de dos increíbles cosas estadounidenses. Una es la tecnología estadounidense que me llegó cuando estaba creciendo y que hizo posible que tuviera el sueño, y luego la política inmigratoria de Estados Unidos, que me permitió vivirlo. Defender esos principios deriva de eso.