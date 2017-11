Uber hace alianza con Axa en Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- Uber anunció una alianza con AXA Seguros México para asegurar todos los viajes realizados mediante su plataforma en Querétaro.



Indicó que esto no tendrá ningún costo para los socios conductores pero significará una mayor protección para su inversión..



“Permite estandarizar la cobertura y seguridad para socios conductores, usuarios y terceros afectados en todos los viajes con Uber.”



Este seguro cubrirá responsabilidad civil por daños a terceros ocasionados por un accidente de tránsito cuando el socio conductor esté conectado en la aplicación y responsabilidad civil por daños a ocupantes ocasionados por un accidente de tránsito.



También considera cobertura contingente de daños materiales y robo total del vehículo ocurrido durante el viaje utilizando la aplicación.



“Esto quiere decir que, si el socio conductor cuenta con una póliza de seguro particular con cobertura de daños materiales y/o robo total, esta cobertura aplica sujeta al pago de un deducible del 10 por ciento del valor comercial del vehículo. La póliza particular debe estar vigente en el momento del accidente”, explicó Uber.



Adicionalmente, este seguro cubre gastos médicos para usuarios, socios conductores y terceros afectados desde que se acepta una solicitud de viaje hasta que este termina.



Los dueños de los autos sólo deben contar con un seguro particular de auto privado, como lo requiere la ley, para cubrir aquellos momentos donde no están activos en la plataforma.



“Esta alianza refrenda el compromiso de Grupo Axa a nivel mundial para fortalecer la protección al patrimonio y la inversión de los trabajadores independientes, a través de soluciones innovadoras. Esta iniciativa es proteger mejor a socios conductores, usuarios, y sobre todo a terceros involucrados en un percance vial”, mencionó Daniel Bandle, director general de Axa Seguros



“Unificar la cobertura de todos los viajes con la plataforma es un esfuerzo más que Uber México hace en favor de la seguridad de socios conductores y usuarios. Seguiremos implementando funciones y cerrando alianzas estratégicas para tener viajes seguros, confiables y accesibles, como lo prometimos este año”, mencionó Federico Ranero, gerente general de Uber México.



Uber no tiene autorización para operar en Querétaro, y mantiene un recurso legal contra la Ley de Movilidad del estado.