UAQ, entre las mejores diez universidades del país

QUERÉTARO, Qro.— La Universidad Autónoma de Querétaro mejoró su posición entre las diez mejores universidades del país, al escalar del octavo al sexto sitio, informó el rector, Gilberto Herrera Ruiz, al rendir su sexto y último informe de actividades.



Expuso que las evaluaciones pasaron de 19 a 53 licenciaturas, convirtiéndose en una universidad transparente con cifras claras.

Herrera Ruiz detalló que la comunidad universitaria se compone de más de 35 mil universitarios, tres mil 200 docentes, mil 500 administrativos, siete mil estudiantes en bachillerato y dos mil posgrados.



“En el estado existen 70 universidades, tenemos que estar trabajando con educación de calidad, debemos producir más carreras más oportunidades, no es posible que tengamos universidades ‘patito’ porque no puede existir la capacidad en las universidades públicas”, citó.



En cuanto a los estudiantes titulados, el número incrementó pasando de dos mil 600 a tres mil 547, un 40 por ciento; y en seis años se han titulado más de 17 mil profesionistas.



También se logró que estudiantes ingresaran por méritos propios y no por recomendaciones.



“Además 36 mil jóvenes ganaron el ingreso a la universidad; en el 2012 se aceptaron seis mil 400 y fueron rechazados 14 mil, no solamente es el ingreso de los estudiantes que se ha logrado con méritos propios, tenemos que seguir trabajando en aceptar a más estudiantes que ingresan con sus méritos”, enfatizó.



En seis años se crearon 11 carreras nuevas únicas, crecieron 80 programas educativos y se obtuvo una oferta educativa con 33 programas de opción.



Gilberto Herrar Ruíz señaló que en los seis años al frente de la Máxima Casa de Estudios se han invertido 940 millones de pesos en equipamientos y se obtuvieron cinco mil millones de pesos de ingresos propios.



En seis años se destinaron mil 460 millones de pesos para becas escolares, de los cuales 400 fueron recursos de la universidad y mil se buscaron a través de las secretarías.



La estancia infantil se logró gracias a la construcción de los universitarios, surgiendo de la necesidad de las alumnas para otorgarles las facilidades para no distraerse de sus estudios.



Actualmente la universidad tiene presencia en 11 municipios y dijo que llegar a 18 será meta de la siguiente administración, que quedará a cargo de Teresa de Jesús García Gasca, rectora electa de la UAQ.



En este periodo la Facultad Contaduría y Administración recibió a 339 estudiantes; Psicología, 181; Ingeniería, 158; Derecho, 148; Ciencias Naturales, 132; Medicina, 101; Enfermería, 89; Bellas Artes, 87 e Informática, 36.