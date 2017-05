Supera 50% al año rotación laboral en sector automotriz de Querétaro 

El sector automotriz en Querétaro registra un nivel de rotación de personal en promedio de 50.4 por ciento al año, aproximadamente, de acuerdo con información del Clúster Automotriz de Querétaro.



Al mes, la cifra es de 3.5 por ciento, en promedio, aunque el dato depende también de cada caso, indica.



El presidente del organismo empresarial, Antonio Herrera Rivera, comentó que la rotación de personal es uno de los principales temas a atender por parte de la industria en materia de capital humano.



“Con el crecimiento que hemos tenido, nos hemos enfocado en cómo mantenemos a nuestro capital humano, primero con seguridad y bien capacitado”, dijo en entrevista.



Indicó que como parte de sus iniciativas de trabajo, el clúster llevó a cabo una encuesta entre sus asociados –actualmente más de 50 compañías- y la industria en general, para saber cuál es la situación en lo que se refiere al desarrollo de recurso humano.



“Y nos dimos cuenta que un tema que tenemos que afrontar es la rotación. Aunque tenemos la gente aquí en el estado, sí vemos que está rotando mucho en las industrias, y eso para nosotros, las empresas, es un tema que tenemos que atender porque sí es costoso y nos afecta un poco en la productividad”, afirmó.



Por lo tanto, dijo, no es sólo realizar un diagnóstico, si no saber qué acciones se deben de emprender. Porque en muchas ocasiones no es solamente el salario, si no cuál es el trato que se le da a los trabajadores, qué otras ventajas pueden tener en las empresas para retenerlos, añadió.



El clúster automotriz en el estado aplicó también una encuesta en materia de sueldos y salarios, en la cual Querétaro reportó un nivel de percepciones superior a la de estados vecinos, como Guanajuato y San Luis Potosí, refirió Herrera.



Esto, advirtió, también provoca la rotación de trabajadores, ya que en otras entidades pueden aumentar más los salarios y llevarse a las personas.



En este sentido, el presidente del organismo estatal informó que como parte de las acciones del clúster para abordar el tema, también se llevará a cabo en junio próximo, el simposio en recursos humanos, “Estrategias para la retención del talento”, en el cual se podrán intercambiar experiencias entre los participantes y analizar alternativas en materia de rotación de personal.