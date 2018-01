Sector calzado, inmune a la renegociación del TLCAN

LEÓN, Gto.— La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no ha afectado a empresas del sector calzado y a futuro no se prevén mayores riesgos, coincidieron Daniel Tavares Romero, dirigente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (Apimex) y Gerardo González García, presidente de la Cámara del Calzado en el estado de Guanajuato (CICEG).



“Las inversiones del sector cuero calzado no están en riesgo, incluso vienen empresas que están instaladas en Guadalajara para maquilar y siguen con las inversiones, sobre todo para calzado deportivo”, comentó Tavares Romero.



González García, por su parte, indicó que “hasta el momento no se ha tenido ninguna afectación, las exportaciones siguen en pie, más o menos vamos en el mismo porcentaje, vamos bien, no se ha tocado prácticamente el tema de calzado en ningún acuerdo de las negociaciones y no creo que haya una renegociación en el tema del calzado”.



Expuso que las exportaciones que hace el sector a Estados Unidos son relativamente bajas, “tenemos más ventas en el mercado nacional, incluso estamos buscando incrementar la exportación de zapato de México a Estados Unidos y todo parece que se tienen buenas noticias para que algunas marcas y proveedores comiencen a hacerlo”.





Consideró que si se cancela el TLCAN resultarían afectados sectores como el de zapato sintético y de tela, “porque estaríamos hablando de tarifas cercanas a 20 por ciento de impuestos, mientras que los de piel estarían alrededor del 8 por ciento.



Ambos dirigentes coincidieron que en este año la renegociación va a seguir, pero a un ritmo más lento. “Hemos estado cerca de la mesa de junto y con los negociadores y el gobierno americano no se ve con prisa de cerrar, está como posponiendo esto”, manifestó el dirigente de la CICEG.



Por lo pronto, consideraron que el proceso electoral permitirá “mover” la economía mexicana en la primera mitad del año.



“Habrá un despilfarro electorero como cada seis años y eso quiera que no mueve la economía porque a final de cuentas habrá mucho dinero que se va a las campañas”, comentó el presidente de Apimex.



Daniel Tavares expuso que la “gran cantidad de gasto en las campañas genera mucho comercio, mucha venta y consumo, aunque después tendremos la cruda cuando ya se tenga presidente por todo lo que se gastaron y se tiene que pagar”.



Para los dirigentes empresariales 2017 fue positivo por la gran cantidad de inversiones que atrajo el estado de Guanajuato.



“Dentro de unos pocos años vamos a empezar a ver todo el beneficio que traerán esas empresas, subirá nuestra calidad de vida y fortalecerá a algunas empresas de nuestro sector”, manifestó Tavares.



Informó que Apimex -que cuenta con 220 afiliados- ha contactado alrededor de 111 empresas con cadenas de suministro del sector automotriz, de las cuales cerca de 40 ya son proveedoras.



SIN CERTEZA: AMDA Y AMME



Por su parte, Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) y Marisol Ruenes, líder de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, (AMME) capítulo León, coincidieron en que la falta de certeza por la renegociación del TLCAN se refleja en un freno a las inversiones .



“Nosotros quisiéramos que ya las negociaciones terminaran, decir ésta es la cancha, vamos a jugar en ella; pero, mientras no sepamos dónde vamos a jugar en los próximos tres o cuatro años, porque la gente deja de invertir, y esta falta de inversión hace que se deje de comprar, invertir en activos y eso nos perjudica a nosotros”, advirtió González Palomino.



Hasta el momento, comentó, la venta de autos nuevos se ha caído 4.1 por ciento en el estado y casi un 10 por ciento a nivel nacional.



Se espera, consideró, que este 2018 mejore el panorama por la derrama económica que genere el tema electoral y la reconstrucción por los sismos. “El reto más importante para el sector empresarial es generar cadenas de valor donde los guanajuatenses le compren a los guanajuatenses y los mexicanos a los mexicanos, y no solamente importemos.”



Para Marisol Ruenes, no hay certeza respecto al TLCAN, “ni ellos saben lo que va a ocurrir, pero lo importante es estar preparados desde nuestra trinchera, para generar ingresos".



La presidenta de las empresarias leonesas prevé que 2018 “será un año retador, de desafíos e incertidumbre política, pero con áreas de crecimiento, de oportunidad”.