Revisión del TLCAN no frena inversiones en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.— En la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) es necesario que prevalezca la racionalidad económica, esto es, que se logre una modernización exitosa del acuerdo para “rebalancear” la relación comercial de los tres países, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de San Luis Potosí, Gustavo Puente Orozco.



“Las fórmulas que implican restringir el comercio no abonan a mejorar la competitividad regional”, indicó el funcionario. Una renegociación exitosa, añadió, permitiría impulsar más el comercio en América del Norte y abrir nuevas oportunidades de inversión.



Admitió que la economía local tiene una “dependencia importante” del mercado estadounidense y la revisión del tratado “cambiará lo que hoy tenemos”. Esto afectaría sobre todo a sectores como los de producción de equipo de transporte, de accesorios y aparatos eléctricos, así como la fabricación de maquinaria y equipo.



Sin embargo, acotó, “no existe amenaza de cancelaciones o retiro de inversiones; los negocios no se han detenido por la incertidumbre que crea la renegociación del TLCAN. No se ha afectado, por ejemplo, el flujo de la inversión extranjera a San Luis Potosí”.





De octubre de 2015 a noviembre de 2017, informó, se concertaron inversiones por cuatro mil 309 millones de dólares. En 2015, mil 545 millones; en 2016, mil 832 y en los primeros nueve meses de 2017, 932 millones de dólares.



Asimismo, comentó, se estima que en 2017 el valor de exportaciones de productos potosinos se incremente 4.4 por ciento en comparación con 2016, al pasar de ocho mil 534 millones de dólares a ocho mil 906 millones.



Este año, expuso el titular de Sedeco, será de grandes retos, pero se espera que el estado de San Luis Potosí continúe con su tendencia positiva en la atracción de inversiones, para continuar con la generación de empleos, y que las exportaciones mantengan un comportamiento positivo.



Sostuvo que “San Luis Potosí atraviesa un momento histórico en su economía, consolidándose como una de las más estables y dinámicas de México”.



En 2017, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real estimado para el estado se ubica en un rango de 3.2 a 3.8 por ciento, superior a la estimación nacional de 2.0 a 2.6 por ciento.



En tanto, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) creció 4.8 por ciento, superior al nacional de 2.3 por ciento durante el primer semestre de 2017, lo que coloca a la economía local entre las siete con mayor crecimiento en el país.



El secretario de Desarrollo Económico puntualizó que en lo que va de la actual administración (a noviembre pasado) se alcanzó una inversión concertada acumulada de 61 mil 256.2 millones de pesos en la industria manufacturera, que continúa como la principal fortaleza de la actividad productiva de San Luis Potosí, al representar el 71.9 por ciento del total de la inversión estatal por 85 mil 246.2 millones de pesos. Asimismo, se registró la cifra histórica de 54 mil 600 nuevos empleos.