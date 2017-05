Revisión del TLCAN 'enfría' la inversión italiana en el Bajío

La coyuntura política y económica en Estados Unidos, sobre todo en la relación bilateral con México, ha provocado cierta incertidumbre en los empresarios italianos, advirtió Faribah Gallardo, directora general de la Cámara de Comercio Italiana en México.



Es por ello que, de momento, no se tienen considerados nuevos proyectos de inversión de dicho país en Querétaro, y en el Bajío en general, para los próximos meses, dijo.



“Estamos pasando por un momento de transición, por lo que está pasando con Estados Unidos, en el tema del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), estamos teniendo un poco de recesión las empresas italianas que piensan en invertir(...) sí estamos viendo una duda, están esperando a ver qué sucede”, sostuvo en entrevista.



En el primer trimestre de 2017, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de Italia a Querétaro se ubicó en 2.9 millones de dólares, según los datos de la Secretaría de Economía federal. Dicho monto es 70 por ciento menor al registrado en enero–marzo de 2016.



Al cierre de 2016, la cifra ascendió a 41.6 millones de dólares, superando el saldo negativo de 9.7 millones de dólares de IED italiana en la entidad en 2015.



Gallardo aclaró, sin embargo, que si bien hay inquietud entre los empresarios, eso no significa que haya cierre de compañías; por el contrario sí hay un interés en la región, sobre todo en la industria automotriz y aeronáutica, pero los inversionistas están a la espera de qué ocurrirá con EU hacia los siguientes meses.



“Hay que esperar a ver qué pasa(...) es un año un poco de expectativas en general, de ver qué sucede, pero al final sigue adelante y hay muchas empresas italianas que están empezando a sondear el mercado mexicano, y muchas de ellas esta área del Bajío”, añadió.



CAPÍTULO REGIONAL

​

La Cámara de Comercio Italiana en México trabaja en la conformación del capítulo Bajío, el cual estaría conformado el próximo año, comentó Faribah Gallardo.



“Aun no tenemos representación en la zona del Bajío, sobre todo en Querétaro, pero sí colaboramos con otras cámaras europeas que tienen representación en la región –Francia, Alemania y España- la Eurocam, que son todas éstas representaciones”, mencionó.



Indicó que actualmente, la cámara italiana trabaja a través de un comité Bajío, que está conformado por algunos de los socios que tienen presencia en la región y por el cónsul de Italia en la zona, Giovanni Bellei.



“Siempre estamos en constante comunicación con estos empresarios y con las cámaras que nos apoyan. (Y) al final estamos pensando en un futuro cercano, será el próximo año, tener una representación fija en Querétaro y en la zona del Bajío”, dijo la directora.



En el Bajío hay alrededor de 45 compañías afiliadas a la cámara.