Retira Liverpool copias chinas de muñecas otomíes en Querétaro

El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco Antonio del Prete, comentó que las muñecas otomies de origen chino ya no se están comercializando en la tienda de Liverpool en la ciudad de Querétaro.



”Hicimos un sondeo de sitio, en la tienda aquí en Querétaro, y no encontramos nada de las muñequitas (chinas), sin embargo eso es una decisión de la empresa, nosotros ni prohibimos la venta de esos productos, ni condicionamos la venta de productos artesanales en Querétaro”, sostuvo en entrevista.



En días pasados, las autoridades estatales dieron a conocer el caso, sobre el cual se indicó que se buscaría impulsar la colocación de artesanías locales en la cadena departamental.



Del Prete dijo que se llevaron a cabo pláticas con la compañía, aunque no ha habido avances sobre el tema para promover la venta de las muñecas de la marca Auténtica, así como otros productos artesanales queretanos.



"Hablamos por teléfono con ellos esa misma semana que se dio a conocer el caso, y los invitamos a la presentación de la marca Auténtica, y bueno, desafortunadamente no pudieron asistir pero estamos abiertos ambos canales", aseguró el secretario.



El objetivo, agregó, es que no solamente se coloquen los productos queretanos en Liverpool, sino también en las distintas tiendas y cadenas departamentales en la entidad.



En el caso de la demanda de productos, indicó que la tienda solicitó mil piezas, que fueron los productos chinos que se comercializaban, entre ellos las muñecas otomíes.



"Cuando nosotros hablamos con la gente de Liverpool nos dijeron que eran 40 artículos, y habían solicitado mil piezas de esta gama de productos, a lo que nosotros respondimos que esa cantidad si podíamos cubrirla", expuso.



De ahí la propuesta del gobernador del estado de atender esa cantidad requerida de artículos artesanales.



El titular de la Sedesu dijo que hay volúmenes que por el tipo de producción, pareciera que son un pedido mayor, con una dificultad de cubrir, pero no es siempre así.