Querétaro, sin efectos negativos por renegociación de TLCAN

A pesar de las expectativas que generó a lo largo del 2017 la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –proceso que continuará en 2018-, empresarios y autoridades de Querétaro afirmaron que el comportamiento de la inversión continúa, aunque en algunos casos con cierta cautela.



“Ha sido una negociación difícil, sin embargo, Querétaro se ha mantenido al día de hoy con una confianza de los mercados internacionales”, aseguró el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) en el estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.



Reconoció que la inversión extranjera directa (IED) nueva, proveniente de Estados Unidos (EU) a Querétaro no ha sido la misma del 2016, sin embargo el flujo de capital se ha apoyado en la reinversión de utilidades.



“Un número importante, casi 40 por ciento (de la reinversión de utilidades) ha sido de EU; (y) para el estado hemos visto ampliaciones de plantas productivas norteamericanas que han aumentado su capacidad, empresas estadounidenses y canadienses que han demostrado su confianza en lo que les ofrece Querétaro”, sostuvo en entrevista.



De esta forma, dijo que hasta el momento no hay sectores afectados como tal en el estado, ni cancelación de proyectos de inversión, por la revisión del TLCAN, la cual va por su sexta ronda de negociaciones hacia finales de enero próximo en Montreal, Canadá.



“No puedo decir que hay sectores afectados por la revisión del tratado”, expuso Del Prete. “Lo vemos, la economía del estado sigue creciendo y es la suma de muchos factores; la manufactura ha crecido, la industria de la construcción, el sector secundario, y en la actividad terciaria también ha crecido la participación norteamericana.”



El titular de la Sedesu destacó el trabajo del equipo negociador mexicano, liderado por el secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo Villarreal.



“En ese sentido, como cabeza del equipo de negociación, lo ha hecho a la altura de las circunstancias”, reconoció.



En enero – septiembre de 2017, la IED proveniente de Estados Unidos a Querétaro sumó 254.5 millones de dólares, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Economía federal, monto 25 por ciento menor al que se reportó en los primeros nueve meses de 2016.



Sin embargo, en el caso de Canadá, el monto de IED en Querétaro se detonó, al reportar 104.9 millones de dólares en el acumulado al tercer trimestre de 2017. Dicha cifra es por mucho, superior a los dos millones de dólares que registró la dependencia federal en el mismo lapso del año previo en la entidad.



INDUSTRIA INDEMNE... HASTA EL MOMENTO



El presidente de la delegación en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esaú Magallanes Alonso, coincidió con las autoridades de la Sedesu, en el sentido de que por parte del organismo empresarial no se ha detectado algún impacto negativo por la revisión del TLCAN.



“Hasta el momento, la renegociación del tratado no ha afectado a la industria local, porque no ha habido una acción, no ha cambiado nada en temas como los aranceles o de reglas de origen, así que no se ha visto afectado”, expuso. Estos aspectos, son de los más sensibles para el sector secundario, no sólo en la entidad sino a nivel nacional, principalmente por las implicaciones en la dinámica de exportaciones.



“Algún efecto podría estar, en el sentido de que alguien esté esperando a que se resuelva el tema para invertir, que se aclaren las cosas, pero hasta el momento no he escuchado sobre alguna afectación directa aquí en el estado”, mencionó.



De acuerdo con el líder de la Canacintra local, la renegociación del tratado comercial tendría un mayor impacto en la agroindustria y en el sector automotriz, aunque es necesario esperar a que concluyan las negociaciones.



Antonio Herrera Rivera, presidente del Clúster Automotriz de Querétaro (CAQ), comentó por su parte, que en 2017, la industria automotriz en el estado tuvo un aumento en la inversión europea –principalmente de Alemania- y de Japón, no obstante continuaron proyectos estadounidenses, sobre todo en procesos de ampliación de operaciones de compañías ya instaladas en la entidad.



“Siento que hay una prudencia de las inversiones, no se han detenido porque al final de cuentas, si analizamos bien, el mercado (automotriz de EU) se satisface con lo que hemos tenido”, aclaró.



DESCARTAN CANCELACIÓN



Hacia futuro, funcionarios y empresarios descartaron la cancelación del TLCAN.



Aunque, reconocieron que habrá cambios en el acuerdo, los cuáles se tendrán que atender tanto por el gobierno mexicano como por el sector privado nacional.



El secretario Del Prete confió en que se llegará a una conclusión, en que las tres naciones lograrán un acuerdo de ganar-ganar para todas las partes, ya que incluso los mismos sectores en EU han externado esa necesidad.



“Nos lo han dicho los gobernadores de Estados Unidos que han venido al estado, que les preocupa a ellos la cancelación del tratado. Un caso –por ejemplo- es el tema del arroz, donde el estado de Arkansas exporta todo el producto a México, y qué harán con eso (si se cancela), y así con otros casos”, refirió.



Mencionó que el tema llegará a un punto medio, porque si bien ha habido rubros muy tensos en la negociación, se han logrado solventar.