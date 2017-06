Querétaro, estancado en el Índice de Paz México

El estado de Querétaro se ubicó en el octavo lugar en el Índice de Paz México (IPM) 2017 del Institute For Economics & Peace, igual posición que ocupó el año pasado.



De acuerdo con los datos del estudio, fue uno de los ocho estados en los que las tasas de delitos cometidos con armas de fuego aumentaron más del doble en 2016, en comparación con 2011.



Querétaro reportó un aumento en la tasa de delitos violentos de 46 por ciento, al pasar de tres mil cien incidentes por cada cien mil habitantes en 2011 a más de cuatro mil 500 en 2016.



La tasa de robos aumentó en ese periodo 48 por ciento y la de violaciones en 46 por ciento.

No obstante, Querétaro es uno de los cinco estados con la tasa de homicidios más baja del país, ocupando el quinto lugar, con 5.75 delitos por cada 100 mil habitantes.



En los primeros cuatro sitios se ubican Yucatán, con 2.7 homicidios por cada cien mil habitantes; Aguascalientes, con 2.9; Nayarit, con 3.3, e Hidalgo con 5.1.



Los resultados también indican que en Querétaro en el 2016 el impacto económico de la violencia per cápita fuede 23 mil 300 pesos, esto es el 12 por ciento del Producto Interno Bruto.

Querétaro ha mantenido su posición en los primeros diez lugares con los mejores resultados en la lucha contra la delincuencia. En 2015 ocupó el tercer sitio y en 2016 el octavo.



En 2017, de acuerdo con el IMP, mejoró la calificación de Querétaro en homicidios, pues pasó de mil 479 a mil 365 (donde una menor calificación representa un mayor nivel de paz). En el resto de los indicadores se obtuvieron malos resultados. En robos con violencia aumentó de dos mil 911 a dos mil 505; en delitos cometidos con arma de fuego pasó de mil 221 a 3 mil 146.



En crímenes cometidos por la delincuencia organizada su calificación repuntó de mil a dos mil tres y en presos sin condena su calificación aumentó de mil 211 a mil 505.



En general, los mejores resultados en el país del IPM 2017 los obtuvieron Yucatán, Nayarit, Tlaxcala e Hidalgo. El mejor ubicado fue Querétaro, en el octavo sitio.



Aguascalientes ocupó el undécimo sitio, San Luis Potosí el decimotercer y Guanajuato el 23.



Esta última entidad, de acuerdo con el estudio, tuvo una de las mayores mejoras porcentuales desde 2011. Junto con Chihuahua, Quintana Roo, Baja California y Michoacán redujo la tasa de crímenes de la delincuencia organizada en más de 75 por ciento.



Guerrero se mantiene como el estado menos pacífico por cuarto año consecutivo, seguido de Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California.



El reporte del IPM 2017 indica que la paz en México se deterioró 4.3 por ciento en el último año, lo cual se debe al incremento de 18.4 por ciento en la tasa de homicidio, así como el aumento de 20.3 por ciento en crímenes con arma de fuego. El Institute For Economics & Peace refiere que la brecha entre el estado más y menos pacifico siguió en aumento, acentuando la desigualdad de paz en México.