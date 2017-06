Población japonesa crece 400% en Guanajuato

LEÓN, Gto.—La población japonesa en el estado de Guanajuato creció 400 por ciento en los últimos cuatro años; actualmente habitan 700 personas en el municipio de León de un total de dos mil 400 hay en la entidad, la mayoría laborando en empresas del sector automotriz.



Yasuiza Suzuki, cónsul general de Japón en León, informó que Salamanca, Celaya y León son los municipios que tienen el mayor número de japoneses.



Destacó que aún están por llegar un par empresas proveedoras de las armadoras en el sector de hule, aluminio y acero.



Por lo anterior, dijo, “hasta ahora los japoneses que viven en León son 700, en Guanajuato son dos mil 400 y esperamos no molestar a ciudadanos mexicanos y estar discretos; porque en los últimos tres o cuatro años se ha cuatriplicado”.



Invierten en México porque hay muchos trabajadores y en Japón ya son un país muy maduro y no hay tanta gente, y los directivos tienen que regresar para ir a otros países a otros trabajos, por lo que esos lugares se quedarán para los mexicanos”, especificó.



En estos cuatro años, dijo, se han instalado en la entidad 230 empresas en donde trabajan muchos mexicanos que en los próximos diez años serán buenos ingenieros de una industria que se está volviendo básica en el estado: la automotriz,



Destacó que la mayoría de las empresas del sector se han instalado, sólo faltan algunos proveedores de Toyota y Nissan en Aguascalientes, que llegarán a México en este año.



MEJORA SEGURIDAD



En materia de seguridad manifestó que han visto respuesta de las autoridades estatales y federales, sobre todo en el control del robo de mercancías a los trenes.



Al menos, añadió, se ha detectado una baja en incidencia delictiva, por lo que aprecian el trabajo que han mostrado las autoridades del estado con el gobernador Miguel Márquez y el gobierno federal.



Guanajuato era el primer lugar a nivel nacional en el robo de trenes, sin embargo, “ahora a nivel nacional pasó a Veracruz y Coahuila, entonces no han terminado, son como patadas de juegos, si se controla en Guanajuato, se van a otros estados”.



En tanto, los robos a casa habitación y negocios también han bajado y con la instalación de la nueva base militar en Irapuato se sienten más seguros y por la amabilidad de la gente de Guanajuato se van sintiendo cada vez más agradecidos; por lo que traerán de Japón eventos culturales y de gastronomía también, destacó.