Pendientes, 34% de las promesas de campaña de Marcos Aguilar

El Instituto Municipal del Emprendedor, la creación del fondo verde y diversas obras, como la Ciudad del Futbol y una arena deportiva, son algunas de las promesas de campaña del presidente municipal Marcos Aguilar Vega que no han sido cumplidas.



A dos años y tres meses de su toma de posesión, el alcalde tiene pendientes 34 por ciento de sus compromisos. Esto es, de 61 promesas ya se ejecutaron o están en proceso 40. De 21 no se tiene información o no se han iniciado.



La mayor parte de los pendientes tienen relación con la atracción de recursos federales o con el compromiso de alcaldes de otros municipios, como el Instituto Metropolitano de Planeación.



Se reportan avances en algunos temas de movilidad, como la creación de la secretaría del ramo y la construcción de 200 kilómetros de ciclovías (el doble de lo prometido).

De acuerdo con la revisión hecha por EL FINANCIERO Bajío, Marcos Aguilar ha cumplido compromisos en materia de seguridad, incrementando la plantilla de policías y su equipamiento; el incremento de becas para estudiantes de educación básica; la colocación de arcotechos; la creación del Instituto Municipal de la Familia y el Sistema Municipal Anticorrupción.



También puso en marcha el programa “Lazos con la Sociedad”, arrancó la construcción de Queretarolandia, generó un plan de movilidad, puso en marcha el transporte escolar gratuito, ha rehabilitado unidades deportivas y mercados municipales, ha implementado acciones de mejora regulatoria, entre otros proyectos.



Sin embargo, según admite el propio Marcos Aguilar, aún quedan pendientes diversas acciones, entre ellas el desarrollo de obra pluvial, de movilidad, así como aplicación de recursos para abatir la pobreza en el municipio.



También la remodelación de la Alameda Hidalgo, la rehabilitación de paraderos de autobuses y la construcción de dos calles completas, la continuación de Paseo Santiago y Avenida de la Luz.



De estos últimos proyectos, algunos están en ejecución y otros fueron considerados en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2018.



ASÍ LO VEN

​

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) considera que Marcos Aguilar tiene pendiente desarrollar obras de movilidad, servicios públicos y acciones en materia de seguridad.



Según la regidora Nadia Edith Alcántara Lagunes, el alcalde realizó acciones que no anunció en campaña y que los ciudadanos no aprobaron, como la concesión del servicio de recolección de residuos sólidos.



“No estamos de acuerdo por haber hecho la concesión, ya que un candidato al ir a pedir el voto se abre a la sociedad y decir que está proponiendo y este tenga certeza de quién votar. De viva voz no lo dicen y eso es engañar al electorado; deberían decir los planteamientos antes de asumir un cargo”, destacó.



Sin embargo, consideró que un punto a su favor es el pago de la deuda, aunque habrá que revisar a costa de qué se logró.



Para el líder de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Querétaro, Francisco Javier Alcocer, el mayor reto de la administración municipal para el 2018 es la seguridad, ya que es el tema que más preocupa a los ciudadanos.



El regidor consideró que algunas obras de movilidad no han sido eficientes, en otras se ha retrasado su conclusión y unas más han generado dificultades viales a la hora de su ejecución.



Por otro lado, atender las necesidades de las comunidades rurales del municipio, sobre todo, ubicadas en la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui, es otro pendiente que tiene el gobierno de Marcos Aguilar, dijo.



Reconoció en la administración panista el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, incrementar el presupuesto para el combate a la inseguridad, reducir el gasto administrativo, la creación de la comisión anticorrupción integrada por ciudadanos y no incrementar el impuesto del predial ni crear otros impuestos; todas estas acciones apoyadas por el PRI en el Ayuntamiento, aseguró.



Enrique Correa, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que uno de los aciertos de Marcos Aguilar fue la obra desarrollada en Paseo Mompaní y Paseo Santiago, así como la puesta en operación del Sistema de Transporte Escolar Gratuito.



“En tema de seguridad han reaccionado los cuerpos policiacos y hemos incrementado el número de policías en la calle”, comentó.



El regidor consideró que el proyecto de concesión del servicio de recolección de residuos sólidos está operando correctamente, después de un inicio complicado.



Correa confía en que se cumplan todas las promesas. “Yo te puedo garantizar que se van a cumplir el 100 por ciento”, dijo.