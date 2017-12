Operadores de Uber piden seguridad en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- Operadores de Uber se manifestaron de forma pacífica en la Plaza de la Paz en esta capital, para exigir mayor seguridad.



"Sentimos que estamos desprotegidos, a lo mejor porque para el gobierno somos un empleo no legalizado de acuerdo a sus normas", dijo Luis Arturo Segoviano Toral.



Segoviano Toral indico que tan sólo en la capital del estado trabajan con dicha plataforma 250 personas, de los cuales algunos ya han sido victimas de los delincuentes quienes los despojan de pertenencias como celulares y el poco efectivo que portan ya que los servicios son cobrados por medio de tarjeta en la plataforma, aunque también en un par de casos han optado por quitarles el vehículo.



Indicó que el caso más reciente fue el 24 de diciembre, cuando uno de sus compañeros de Irapuato, Guanajuato, fue encontrado sin vida en el municipio de Celaya.





Y es que a más de un año de ponerse en marcha dicho servicio en el estado, no han obtenido respuestas ni respecto a los operativos, los cuales aseguran son una cacería para no dejarlos trabajar y menos ahora que son victimas constantes de robos.



“Durante todo el año, hemos estado con acercamientos y pues la verdad siempre hemos estado con negativas nunca hemos tenido una respuesta que nos dé un aliento”



El operador de transporte ejecutivo señaló que se continuará con este tipo de manifestaciones hasta que las autoridades estatales los atiendan.



“Hasta el momento no se han prestado a ningún dialogo, ni el director de Movilidad, ni el gobernador ni el secretario de Gobierno, nadie, nadie siempre que vamos a ´pedir audiencia' nos dan largas”



Para concluir aseguró que de igual manera buscarán un acercamiento con el Secretario de Seguridad Pública del Estado Alvar Cabeza de Vaca y tratar el tema ya que se sienten desprotegidos en cuanto a seguridad.