Municipio de Querétaro defenderá la Alameda del comercio ambulante

El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, dijo que defenderá la Alameda Hidalgo para que no se instalen nuevamente los comerciantes, luego de que un juez federal falló a favor de algunos para su reinstalación.



Refirió que respetará y acatará la sentencia del juez federal; sin embargo, planteará a los comerciantes la opción que regresen por los seis meses que estipula la sentencia, pero no les dará una nueva licencia de funcionamiento, después de este periodo.



“El peor escenario sería que ellos se instalen y sería por seis meses, como lo dicta la sentencia, después de seis meses no se podría instalar nunca más en ningún lugar en Querétaro”, afirmó.



Acentuó que “yo haré todo lo que esté a mi alcance políticamente para que no vuelva a instalarse en la historia de Querétaro un comercio en este espacio, porque es un tema en donde no pierde el gobierno, perdemos los ciudadanos”.



Dijo que otra opción es negociar con los comerciantes para que acepten un nuevo lugar fuera de la Alameda a fin de continuar manteniendo este espacio familiar y que ellos tengan un lugar donde puedan trabajar.



Marcos Aguilar puntualizó que el retiro de los comerciantes de la Alameda es una petición de los ciudadanos de Querétaro.



Por último, descartó que este asunto se lleve a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tampoco lo descartó; y recordó que sólo se resolvió un juicio de amparo a favor de 69 comerciantes y resta por resolverse otro para 30 que se resolvería en el mismo sentido que el anterior.



El secretario de Gobierno del municipio, Manuel Velázquez Pegueros, mencionó que a los comerciantes beneficiados con la orden del juez de devolución de la mercancía se les informó que podían asistir a las instalaciones del gobierno, lo cual hasta la fecha no han hecho.



Respecto a la resolución del juez en el sentido de que no se impidiera a los comerciantes ejercer su actividad, dijo que se le dio respuesta a la autoridad judicial negando que eso esté sucediendo.



Señaló se expondrá a la autoridad judicial que la Alameda Hidalgo es un espacio para el esparcimiento social, que es transitado por 140 mil personas a la semana y que es protegido por su consideración como Patrimonio Cultural de la Humanidad.



El funcionario municipal indicó que este argumento estará respaldado por convenciones internacionales y leyes federales; además de que el gobierno municipal podría hacer saber a la autoridad judicial la posibilidad de efectuar un cumplimiento sustituto de la sentencia.



“Es un tema que la ciudadanía nos ha solicitado y que esta administración con gobierno del estado se llevó a cabo estas acciones y estaremos defendiendo estas peticiones”, afirmó.



Por su parte, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién invitó a los comerciantes de la organización que encabeza Pablo González Loyola y al gobierno municipal para reunirse y juntos resolver el tema de la Alameda Hidalgo, ya que, dijo, los comerciantes no pueden regresar a este sitio que es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.



Domínguez Servién dijo que es un tema donde hubo un revés jurídico al municipio y por lo tanto “hay que leerlo bien” porque el regreso sólo es por seis meses y no más.



“No pueden regresar los comerciantes a la Alameda porque es patrimonio de los queretanos, creo que se tienen que sentar el municipio con la organización de Pablo para que no vuelvan a la Alameda y les den un espacio para que ya no regresen y puedan ejercer su economía”, expuso el mandatario estatal.