Industrias creativas se abren paso en Querétaro

La economía en Querétaro va más allá del hardware, de los fierros, de los componentes plásticos, y se abre paso hacia las llamadas industrias creativas, como el diseño, el desarrollo de software y la animación.



Estas disciplinas tienen un impacto transversal en diversas industrias y cuentan con el potencial de influenciar positivamente su desarrollo.



En el estado se han desarrollado principalmente actividades relacionadas con el desarrollo de software, y en los últimos años se ha generado un mayor interés por el diseño y la animación digital.



Autoridades y académicos destacan los avances, así como las áreas de oportunidad en el segmento, donde las inversiones, si bien suman millones de dólares, todavía son poco significativas.

¿Qué son las industrias creativas? Se definen como las industrias y profesiones que utilizan la creatividad y capital intelectual como principal elemento para crear, producir y comercializar bienes y servicios para generar valor económico.



El sector se enfoca principalmente en las siguientes áreas:



-Arquitectura (urbanismo, paisajismo, interiorismo, etcétera.)



-Audiovisual (3d, cine, video, radio y televisión)



-Diseño (editorial, gráfico, interactivo, industrial, moda)



-Música (producción, grabación, ejecución en vivo)



-Software (videojuegos, sitios web, aplicaciones móviles)



-Publicidad (branding, comunicación, marketing, copy).



Por ejemplo, entre 2006 y 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en diseño especializado y en servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados en el estado, asciende a 0.8 millones de dólares, según los datos de la Secretaría de Economía federal.



La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (Sedesu), con datos del clúster de tecnologías de la información Vórtice ITech Park, tiene registradas 150 empresas que se dedican a la elaboración de software y productos relacionados, con más de 15 mil empleos en el segmento.



“El tema de software es un área que está creciendo con buenos números”, destaca el titular de la Sedesu, Marco Antonio del Prete Tercero.



“En el último año –por ejemplo– hemos logrado concretar dos proyectos de inversión de empresas de tecnologías de información que van a brindar servicios, que representan en conjunto más de 140 millones de pesos de inversión y más de 800 empleos.”



Adicionalmente, señala el funcionario, hay otra compañía que se instalará en la entidad, con una inversión de más de 400 millones de pesos y una generación de mil empleos, lo que proyecta un total de alrededor de 565 millones de pesos de inversión y 1,800 empleos en esta actividad hacia el largo plazo en el estado.



Las especialidades en el tema de tecnologías de la información que se están desarrollando en Querétaro, expone Del Prete, están relacionadas con el internet de las cosas, en el manejo del big data, procesos de inteligencia de negocios, aprendizaje electrónico, software embebido en distintas aplicaciones o componentes de manufactura, inteligencia artificial, diseño y animación digital, y soporte técnico.



Y derivado de que el software es un sector transversal, eso tiene un impacto en todas las industrias, enfatiza.



El principal atrayente de este tipo de actividades, refiere el secretario, es el capital humano, ya que el personal en Querétaro es competitivo, además de que existen programas de vinculación académica que ofrecen capacitación y especialización en programación, lo que fomenta la capacidad para la generación de competencias.



Asimismo, la entidad ofrece infraestructura tecnológica, con una buena capacidad de fibra óptica, suministro de energía eléctrica y condiciones geológicas de estabilidad.



IMPULSO EN ANIMACIÓN



En febrero pasado, la firma mexicana de animación Huevocartoon anunció una inversión de 160 millones de pesos en la instalación de un estudio en el Parque Tecnológico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Querétaro.



Ésta es la primera empresa en su ramo que se instala formalmente en el estado, lo que se suma a talleres de animación que ya trabajan en la entidad, dedicados a la elaboración de escenarios para videojuegos o aplicaciones para diferentes productos, comenta Marco Antonio del Prete.



Para impulsar este subsector, las autoridades de la Sedesu trabajan en colaboración con diversas instituciones académicas, como la Universidad Tecnológica de Santa Rosa Jáuregui, la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) y el ITESM, donde se está incursionando en la preparación de técnicos en animación y programadores.



“Las industrias creativas dan un valor agregado al estado porque estamos evolucionando, estamos creciendo, es un sector importantísimo, y estamos generando conocimiento a través de las tecnologías de la información, que nos permiten que los ciudadanos tengamos mejores servicios, mejores empleos”, asegura el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado.



Menciona que la inversión enfocada al desarrollo de producto de software, y la misma programación, es una inversión más elevada que complementa la manufactura en la entidad.



RETOS EN EL DISEÑO



En el tema del diseño todavía hay mucho camino por recorrer, no sólo en Querétaro sino a nivel país, advierte Lucia Peña Molatore, directora de la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac campus Querétaro.

Comenta que hay todo un mercado potencial; no obstante, se tiene que trabajar más en la profesionalización de esta actividad, y lograr una vinculación con los clientes.



“México es un país que no tiene cultura del diseño”, dice. Asegura que se necesita claridad en las universidades, desde la base, donde se entienda qué es realmente el diseño.



“Piensas en diseño y te viene a la mente lo que es una marca, logos (...) piensas en colores, texturas, pero no piensas en cosas como empaques o señales de tránsito”, destaca Marisela Guerrero, socia del despacho creativo 2GyT Soluciones Gráficas.



Ella, junto con Fernanda Tellechea y Paulina Guerra emprendieron el proyecto de la firma en diseño hace año y medio, aproximadamente.

Las emprendedoras aseguran que hay muchas alternativas de desarrollo en el mercado, sobre todo porque el diseño se encuentra prácticamente en todos los productos y servicios, pero hay mucho trabajo detrás de una buena propuesta.



“Esa es como nuestra chamba más difícil, convencer al cliente de que el diseño debe ser algo más funcional, más que decorativo”, enfatiza Fernanda.



Advierte que se dan por hecho muchas cosas al momento de requerir un diseño.



“Pero no estamos conscientes de todo el análisis que hay detrás de una señalética o de una marca, o de una composición editorial, la gente lo ve muy obvio, claro cuando está bien hecho”, afirma.



Prácticamente por azar, así llegaron Marisela y Fernanda al diseño. En su caso, si bien fueron compañeras en la universidad, nunca pensaron que se dedicarían de manera independiente a esta industria, aunque el destino las ha llevado –junto con Paulina– a iniciar su propia empresa y atender a un abanico de clientes en distintos segmentos económicos.



“Comenzamos el despacho por accidente, pensé que trabajaría en una empresa de publicidad, tal vez, nunca me imaginé emprendiendo”, recuerda Marisela. “Le preguntaba a Fernanda si armábamos algo y decía que no (en un inicio).”



Luego de colaborar en un proyecto escolar, las ahora emprendedoras consideraron la posibilidad de trabajar juntas. Así, comenzaron a atraer algunos clientes y desarrollar proyectos, sin tener aún siquiera el nombre de la empresa; posteriormente se establecerían ya de manera formal.



Hacia adelante, confían en avanzar en este ámbito, toda vez que hay buenas oportunidades de negocio en Querétaro, en sectores como los servicios, el retail y la industria inmobiliaria.



“Esperamos continuar, todavía nos damos abasto las tres y hemos aprendido a adaptarnos a nuestra forma de trabajo”, enfatiza Marisela Guerrero.