Industria cervecera impulsa la producción de cebada en Querétaro

La demanda de cebada grano por parte de empresas cerveceras nacionales ha propiciado que en los últimos cuatro años el estado de Querétaro aumente en alrededor de 133 por ciento el número de hectáreas de producción de este cultivo.



De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Querétaro incrementó de tres mil a siete mil hectáreas la superficie dedicada a cebada grano, principalmente para temporada otoño e invierno.



También este cultivo presentó un aumento del 100 por ciento en la producción en el 2016, con respecto al año anterior, al pasar de 16 mil a 31 mil toneladas.



Con 10 años cultivando para comercializar cebada a empresas como Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras, los productores han logrado que Querétaro se posicione entre los primeros siete estados a nivel nacional en producción de este cultivo durante todo el año y en tercer lugar sólo en temporada otoño - invierno, después de Guanajuato y Michoacán.

La cebada es uno de los cultivos más importantes de otoño - invierno en Querétaro y el segundo con mayor volumen de producción en el año; además de que se ha convertido en una opción para los productores como cultivo de complemento en el año. Además, el precio del producto se ha mantenido en aumento desde 2014.



Por este motivo las autoridades de Sagarpa incentivan a los productores para que lo produzcan, sobre todo ante la falta de agua que existe en Querétaro, destacó el jefe del Programa de Fomento Agropecuario de la delegación estatal de la dependencia, Luis Gerson Rincón Núñez.



La relevancia de la cebada -expuso- radica en su importancia para la industria, ya que la siembra se hace bajo esquema de contrato con cerveceras mexicanas.



Para esto los productores ya tienen un precio base definido de venta de tonelada y un comercio seguro, mientras que empresas acopiadoras como IASA e Industrial Queretana adquieren la cebada para comercializarlas a las cerveceras.



“Es muy estricta la producción porque tienen que conocer bien el proceso; es muy castigado el precio si no salen grano como ellos quieren, si no cosecharon bien; si no quitaron las malezas en su momento, no les dará una calidad de grano”, indicó Rincón Núñez.



Agregó que en este negocio son los compradores quienes se han acercado a los productores para que produzca cebada, lo cual se ha incrementado con la instalación de empresas cerveceras en Zacatecas, y que es al inicio de cada año, cuando se realiza un acercamiento entre directivos de empresas con los productos, se establecen precios y condiciones de comercialización.



Alrededor del 95 por ciento de la producción de cebada del estado se destina para la comercialización en canales en los que están incluidas empresas cerveceras. Colón, Corregidora, El Marqués y Querétaro, son los municipios en donde se produce este cultivo.