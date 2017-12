Incertidumbre por TLCAN 'enfría' planes de la industria automotriz

AGUASCALIENTES, Ags.— ¿Qué tanto ha afectado a la economía de Aguascalientes la renegociación del TLCAN? Palabras más, palabras menos, representantes de los sectores público y privado coinciden en señalar que, de entrada, “generó presión” sobre los planes de inversión a mediano y largo plazo en la industria automotriz, sobre todo de la que depende en alto porcentaje la economía estatal.



De acuerdo con cifras del INEGI y del IMSS, ese sector actualmente representa alrededor del 35 por ciento del PIB de Aguascalientes y ocupa poco más del 10 por ciento de su Población Económicamente Activa (PEA) compuesta por casi 560 mil trabajadores.



El presidente de la Coparmex local, Francisco Javier Ruiz López, precisa que la postura en ese tema del presidente de Estados Unidos, Donald Trump provocó en lo inmediato que se frenaran inversiones perfiladas en ese sector y considera lógico que así ocurriera porque, para él, rompió con uno de los propósitos que dan mayor valor y trascendencia a tratados como ese, esto es, “dar certidumbre a la inversión, a las empresas”.



La incertidumbre que creó hizo que los capitales extranjeros empezaran a tomar “con mucha cautela” programas de expansión y nuevas inversiones, añaden, por su lado, el presidente del cluster Grupo de Industrias del Ramo Automotriz de Aguascalientes (GIRAA), Julio César Sánchez, así como el secretario de Desarrollo Económico del estado, Alberto Aldape Barrios.





El funcionario estatal, sin embargo, tiende a restringir ese fenómeno a los de origen asiático “por el tipo de vehículos que estarían teniendo un mayor riesgo, que son fundamentalmente los de las armadoras japonesas que están en nuestro país y que estarían esperando el resultado final de la negociación de ese capítulo en particular”, indica.



Sin embargo, asegura que en Aguascalientes hasta este momento no hay amenaza de cancelaciones o retiro de inversiones de ese origen y, además, que la inversión europea no se ha suspendido ni retraído.



El presidente del GIRAA avala esto último y pondera al respecto que se han estado consolidando con empresarios alemanes, particularmente, acercamientos, entendimientos e interacciones muy positivas, como para presumir que se van a concretar alianzas productivas entre Pymes de ese origen y mexicanas a corto y mediano plazo.



Entrevistados por separado sobre el tema, los tres no descartan la posibilidad de que se cancele el TLCAN, aunque, después de hacer un breve repaso de los intereses en juego y de fuerzas opuestas en Estados Unidos, que son “muy poderosas”, manifiestan dudas sobre que eso ocurra. Avizoran más algunos ajustes “puntuales” que “dado el caso, estremecerán a algunas industrias, las cuales tendrán que asimilarlos y adecuarse”, según Ruiz López.



Difieren en cuanto a la posibilidad de que se pospongan las negociaciones hasta después de las elecciones. El dirigente de Coparmex no cree que Estados Unidos “esté preocupado por lo que está sucediendo con las elecciones en México”, mientras que Aldape Barrios dice que “lo más seguro es que se vayan para después de las elecciones, considerando que Estados Unidos también entra a un proceso electoral muy importante para los republicanos y que abrir tantos frentes no les conviene”.



Si bien da por sentado que se va a politizar el tema, Julio César Sánchez, por su parte, opina que podrían verse respuestas más concretas a finales de 2018. Aldape Barrios, en cambio, cree que se verán resultados a partir de 2019 y que esto irá aparejado con la aplicación de la reforma fiscal promovida por Trump “que sí es muy importante para el país”.



El funcionario coincide con Ruiz López y el presidente del GIRAA en que la reducción de la tasa del impuesto corporativo de 35 a 21 por ciento contenida en esa reforma podría eventualmente desincentivar la inversión en el país y provocar la cancelación o migración de inversiones a Estados Unidos, aunque dan por hecho que el gobierno mexicano establecerá estrategias que contrarresten esa virtual amenaza y potencien los atractivos del país para la inversión.



OPTIMISMO RAZONABLE



Por encima de lo que esas políticas pueden representar para México, en un balance final los tres se muestran “razonablemente optimistas” sobre la marcha de la economía nacional en 2018. Aseguran que el próximo año va a ser mejor que 2017. Apuntan, por ejemplo, que México va a recuperar su capacidad de crecimiento, que bajará la inflación y que se avanzará en la consolidación de nuevos mercados, distintos al de América del Norte, entre ellos los asiáticos y, en general, según Aldape Barrios, “de todo lo que es la franja costera del Pacífico que tiene un muy alto desarrollo y también una alta capacidad de consumo”.



Ruiz López subraya que la reforma energética tendrá un impacto positivo mayor, lo que implica que generará condiciones que requieren los ecosistemas de las empresas para crecer y desarrollarse. Julio César Sánchez, por su parte, prevé que habrá mayores flujos de recursos para las Pymes y que eso les abrirá nuevas oportunidades de crecimiento y de incorporación a cadenas productivas.



Para la economía local, los mayores retos a partir del próximo año, según el dirigente de Coparmex, serán “crear una nueva conciencia sobre la necesidad de apoyar al ecosistema emprendedor y atraer grandes inversiones que generen empleos mejor pagados”.



Aldape Barrios añade a esto último mantener la dinámica de crecimiento de la economía estatal; acelerar la diversificación en términos de sectores productivos como en atracción de inversiones y la consolidación de un sector agroindustrial “que ha dado muestras de que puede tener producciones altamente rentables de productos de exportación”, así como la creación de incentivos para la formalización del mercado laboral en algunos negocios.



Para el presidente del GIRAA el principal reto será cambiar “el chip” de las Pymes “para que podamos pensar como empresarios de clase mundial”. Asegura que se está caminando en ese sentido y que a ello ha estado contribuyendo la emergencia de una nueva generación de empresarios jóvenes en Aguascalientes y el país en general, con otra mentalidad y muy preparados para enfrentar los desafíos de la globalización.