Freixenet espera a 12 mil visitantes en su Festival de la Paella

La empresa Freixenet tiene proyectada la asistencia de entre diez mil y 12 mil personas al próximo Festival de la Paella, lo que significa un aumento de 10 por ciento respecto al año pasado, comentó Lluis Raventós Llopart, gerente general de Finca Sala Vivé de Freixenet México.



De los asistentes a esta fiesta –que se llevará a cabo el 3 y 4 de junio–, 3 por ciento corresponde a visitantes extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Japón, China y Europa.



La mayoría de quienes acuden al festival provienen del estado de México, la Ciudad de México, así como de entidades colindantes de Querétaro.



Raventós Llopart destacó el avance que ha logrado el sector vitivinícola queretano, el cual se coloca en el segundo sitio a nivel nacional en la producción de vino, en general, y en el primer lugar en el segmento de vino espumoso.



“Hace 10 o 15 años, la cultura del vino en el estado estaba comenzando, pero se ha generado una mayor oferta y se ha crecido la participación y la producción”, comentó. Además, de que la cultura alrededor de dicha bebida está avanzando incluso a nivel mundial.



La cultura del vino, agregó, va de la mano con el tema gastronómico, de tal forma que se complementan para el impulso no sólo del sector en sí, si no del turismo local.



De acuerdo con el también presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro (AVQ), el consumo per cápita de vino en México es de una botella al año, lo que significa alrededor de 80 millones de litros. De dicha cantidad, 30 por ciento aproximadamente, es producto nacional.



En la AVQ se tienen registrados 27 asociados, de los cuales 15 ya producen uva, destacó.



"Estos conceptos, el festival (de la paella) ayuda a posicionar al estado en el mercado vitivinícola. Vemos que (actualmente) la oferta es suficiente y buscamos crecer ordenadamente, ya que si crece más la demanda que la oferta, estaríamos en peligro de caer en la calidad de la producción", mencionó. Por ello, el objetivo en el mercado local no es solamente cubrir producción, sino asegurar la calidad.



En el Festival de la Paella, participarán también empresarios queseros, así como artistas, como parte del impulso de la Ruta del Arte, Queso y el Vino del estado.