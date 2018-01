En selección de candidatos no habrá 'amiguismos': Pancho Domínguez

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que en la elección de los candidatos para los comicios locales por parte del Partido Acción Nacional (PAN) quedarán los más competitivos, sin preferencias ni amiguismos.



El proceso “va a ser igual, como hace dos años y medio donde escogimos en los 18 municipios a los mejores cuadros, no privilegiando a nadie.”



“Esto no es de grupo, es dentro del panismo, no es de amiguismos, es con competitividad para salir a la contienda electoral el 1 de julio. No se va a tratar de tajadas, ni de amiguismos, simplemente quien sea competitivo”, puntualizó.



Entrevistado al término de la ceremonia de declaratoria del 2018 como el año del 20 aniversario de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR), el mandatario estatal indicó que, en general, el PAN buscará los mejores cuadros, con contendientes que permitan al partido ganar la justa electoral de julio próximo.



“Tenemos en nuestras manos cinco encuestas, donde se hacen cruces para, cuando sea el momento, definir a los candidatos más competitivos”, expuso.



ESCUELAS DE CALIDAD

​

Por otra parte, durante el evento, Domínguez Servién afirmó que su administración trabajará este año para fortalecer las condiciones educativas en todos sus niveles, toda vez que se tiene un presupuesto de 664 millones de pesos de presupuesto para el mejoramiento de escuelas en todos los municipios de la entidad.



“La herramienta para enfrentar la guerra es la educación”, sostuvo. “Cada vez que salgo a buscar inversión extranjera para Querétaro, ya sea en la industria automotriz, en la aeronáutica, en la industria del plástico. La pregunta es, ¿por qué invertir en Querétaro?, es porque tenemos lo más valioso que tiene el estado y esta universidad, y es el recurso humano.”



En el caso de la UTSJR, en la actual administración se han invertido 35.6 millones de pesos de los cuáles se han aplicado 20.6 millones de pesos en la construcción de infraestructura y en un sistema de iluminación sustentable.