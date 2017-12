El Bajío en las cadenas globales de valor

Recientemente el INEGI dio a conocer el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) de nuestro país, medida que representa el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas mexicanas.



Pongamos un sencillo ejemplo que nos permita comprender claramente este concepto. Suponga que una empresa mexicana exporta un automóvil con valor de cien pesos; dicha unidad contiene 60 pesos de insumos importados, 20 pesos de insumos y servicios producidos en el país, en tanto que los restantes 20 pesos equivalen al pago de sueldos, salario y utilidades de la empresa exportadora. La suma de remuneraciones y consumo de productos y servicios nacionales representa el VAEMG; en este sencillo ejemplo equivale al 40 por ciento de la producción total.



De acuerdo con datos del INEGI, durante 2016 el Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global registró un monto de 2.2 billones de pesos, cifra que significó el 18.7 por ciento del valor de producción de la industria manufacturera en su conjunto.



Por rama de la industria, las que más aportaron al VAEMG fueron la fabricación de automóviles y camiones (22.5 por ciento), fabricación de partes para vehículos automotores (8.6 por ciento), la industria de metales no ferrosos excepto aluminio (6 por ciento); mientras que el 52.2 por ciento se atribuye en forma agregada a la fabricación de componentes electrónicos; fabricación de equipo de audio y de video; fabricación de computadoras y equipo periférico; fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica; entre otros, según cifras del instituto de estadística.



En esta lluvia de indicadores, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí hacen acto de presencia. De acuerdo con un cálculo propio, considerando las proporciones estimadas por el INEGI y datos del censo económico 2014, de las entidades y de las ramas de la manufactura mencionadas anteriormente, el Bajío contribuye con 1% del valor de producción de la industria manufacturera en su conjunto.



De acuerdo con esta aproximación, el VAEMG del Bajío es de alrededor 120 mil millones de pesos, lo que a su vez representa el 5 por ciento del valor agregado nacional; es decir de los 2.2 billones de pesos.



Por rama de la industria del Bajío, la fabricación de partes para vehículos es la más importante en las cadenas globales de valor, con el 86 por ciento dentro de la estadística regional; la industria de metales no ferrosos con el 6 por ciento; mientras que el 8 por ciento remanente se asocia a la fabricación de equipo de generación eléctrica; fabricación de motores de combustión interna, turbinas y transmisiones; fabricación de equipo de comunicación; de componentes electrónicos; y, la fabricación de equipo no electrónico y material desechable de uso médico, dental y para laboratorio.



