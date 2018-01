Desisten de vender Lienzo Charro en Querétaro

QUERÉTARO, Qro.- Atendiendo a la petición planteada por el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, para contar con un espacio en el que se pueda practicar la charrería, el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, decidió cancelar la venta del Lienzo Charro Centenario de la Constitución de 1917, ubicado en Santa Rosa Jáuregui.



El recinto será un espacio en el que se podrán realizar diversos tipos de eventos, incluyendo la práctica de la charrería.



Marcos Aguilar expresó que “el gobernador me solicitó hacer un esfuerzo adicional y eso hice, cancelando el contrato firmado con la empresa interesada en su adquisición”.



Dijo que esto se realizará "en concordancia con el trabajo coordinado que siempre se ha realizado entre el gobierno del estado y el municipio de Querétaro".



Además, esta acción se realizó, teniéndose como resultado un buen acuerdo con la empresa y sin repercusiones negativas o dañinas para el municipio.



Esto después de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anticipó que el Lienzo Charro sería utilizado como un centro de espectáculos para charrería, jaripeos y conciertos, y queno se concretó la venta del inmueble.



“El presidente municipal me comunicó que no se concretó la venta del Lienzo Charro y me pide que de forma conjunta pensemos que este lienzo pueda utilizarse por los charros pero vamos a ver de qué manera jurídica puede ser utilizado por los charros, por jaripeos, por espectáculos, por cantantes, necesitamos más foros para dar más espectáculos a todas las queretanas y a los queretanos”, expresó.



Adelantó que se podrían invertir recursos para modificar el techo; para lo cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) o el gobierno municipal llevarían a cabo un dictamen.



“Sí las tiene (las condiciones) excepto el techo; habría que hacerle modificaciones, vamos a ver qué es lo que falta y es dónde vamos a ponernos de acuerdo, sí habría que inyectarle algo más para que quede bien y que tengan un dictamen a la vista de todos, ya sea por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) o por el mismo gobierno municipal, y se tiene que invertir algo para tenerlo al 100 por ciento, pero ya que se utilice, que es lo mejor para los queretanos”, refirió.



En ese sentido, agregó que en coordinación con el municipio de Querétaro definirán la situación jurídica del Lienzo Charro.



“Vamos a ver qué parte jurídica, cómo lo hacemos jurídicamente si nosotros vamos a invertirle cómo quedaría, pero lo importante es el usufructo, por la parte jurídica no hay problema. Nos pondremos de acuerdo, es un bien inmueble que lo hizo la administración pasada y está totalmente abandonado”, concluyó.



En junio del 2017 el Ayuntamiento de Querétaro, en sesión de cabildo, autorizó enajenar mediante procedimiento de subasta pública nacional el Lienzo Charro Centenario de la Constitución de 1917, lo que significaría que el gobierno capitalino dejaba atrás la idea de convertirlo en Poliforum, que también se había anunciado.



Esto, tras ser considerado por la administración municipal como un inmueble que no ofrece utilidad primaria para la población. Fue puesto a la venta con un precio base de 140 millones de pesos, tras el avalúo que realizó el Colegio del Instituto Mexicano de Valuación AC.



Con este recurso se construiría el Paseo Santiago (carretera Querétaro-Tlacote), obra en la que se invertirán 187.3 millones de pesos. A los recursos obtenidos por la venta del lienzo se le sumarían otros que se obtendrían derivados de la venta de bienes inmuebles del municipio.Sin embargo, esta vialidad ahora es construida con ingresos propios.



EL MEJOR DEL MUNDO



Ésta sería la segunda subasta de un lienzo charro por parte de un gobierno municipal. El anterior alcalde, Roberto Loyola, subastó en octubre de 2014 el anterior lienzo charro de la ciudad, por poco más de 67 millones de pesos.



En ese entonces Loyola dijo que sería para construir "el mejor lienzo charro del mundo" y que sería sede del 71 Campeonato Nacional Charro, en octubre de 2015, lo que no ocurrió porque no se concluyó la obra.



El nuevo lienzo charro en el municipio capitalino presentó diversas irregularidades, entre ellas, un incremento de 165.6 por ciento de su precio respecto a lo que marcaba el proyecto original, ya que pasó de 53 millones 741 mil pesos a 142 millones 767 mil, es decir, 89 millones más.



De acuerdo con autoridades municipales, el contrato inicial se incrementó 58 por ciento, porque se le agregó un contrato adicional por 30 millones 963 mil pesos, haciendo un total de 84 millones 704 mil.



También se identificaron irregularidades relacionadas con la enajenación del lienzo charro anterior, ya que antes de venderse se le aplicó una disminución del 54 por ciento al valor original de la propiedad.



“El valor en catastro municipal a enero de 2014 era de 83 millones 554 mil pesos; cinco meses después se disminuyó su valor a 38 millones 390 mil. En octubre de 2014 se enajenó por un monto de 67 millones de pesos, un predio de 16 mil 717 metros cuadrados.”



Posteriormente, producto del análisis al proceso de licitación, se reveló que ésta se realizó en ocho días naturales, “lo cual es insuficiente para una obra de esa magnitud”.