Denuncia Bárbara Botello persecución política

LEÓN, Gto.- El exdirector del Instituto de la Juventud durante el gobierno de Bárbara Botello, Luis Javier Aviña Bueno, fue detenido ayer por presunto abuso de autoridad en el año de 2015 y liberado más tarde tras pagar una fianza de 57 mil pesos.



Denny Méndez, presidente del comité municipal del PRI; Bárbara Botello, exalcaldesa, y el regidor Salvador Ramírez Argote, en conferencia de prensa, aseguraron que esta detención obedece a una persecución política.



“Repudio y lamento mucho como abogada y como expresidenta municipal, del colegio de abogados y diputada lo que hoy está sucediendo, se han distraído, en lugar de estar trabajando está en la Procuraduría interponiendo denuncias en contra de quienes integraron mi administración y el alcalde sólo está buscando mantenerse en el poder.



“Los veo más preocupados por perseguir a los adversarios políticos que les ganaron en el 2012, le preocupa a Miguel Márquez dejar a su Diego Sinhué para que tape todo el cochinero que hizo”, dijo la diputada Bárbara Botello.



El dirigente municipal del PRI, Denny Giovanny Mendez, y el regidor Salvador Ramírez Argote aseguraron que fueron violados los derechos de Aviña, pues se le aprehendió de manera arbitraria, y nunca se le notificó sobre el proceso judicial que se le seguía.



Aviña Bueno dijo sentirse tranquilo: "Aquí he estado desde que salí de la administración, aquí estoy y seguiré, estoy tranquilo porque sé que la verdad me asiste, estoy molesto por el uso faccioso que se le da a las instituciones, estoy cansado y me duele mucho por los temas de la familia, porque muchas veces en la política se pasa por alto que se daña a las familias. Estoy tranquilo, porque ya falta muy poco para que se les caiga todo el teatro que han armado contra de la mayoría de los excolaboradores”, insistió Aviña Bueno.