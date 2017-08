Así vuela el Aeroclúster de Querétaro

Fuselajes, trenes de aterrizaje, estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses eléctricos, componentes para sistemas de frenos, motores y turbinas, entre otros, son el tipo de productos que se fabrican en Querétaro para el sector aeronáutico.



También se realizan reparaciones de materiales compuestos, maquinados de componentes complejos, tratamientos térmicos y superficiales, servicios de mantenimiento y ensambles de aviones ligeros.



En la entidad hay alrededor de 40 empresas del sector, de las cuales 25 están integradas en el Aeroclúster, organización que agrupa además a siete instituciones educativas, cinco organismos y cinco centros de investigación.



El sector aeronáutico de Querétaro, valorado por el gobierno estatal en 2014 en mil 249 millones de dólares, genera ocho mil 500 empleos y de 1999 a 2017 la IED de esta industria ha sido de 989.7 millones de dólares.



Para el primer trimestre del año 2017 la fabricación de equipo de transporte registró un valor de 17 mil 913.78 millones de pesos, lo que significa 26.83 por ciento de la producción total y representa un crecimiento de 8.01 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.



Bombardier Aerospace es la empresa ancla del clúster, que aterrizó en el estado en 2006 y en la actualidad tiene cuatro instalaciones: Electronic Components, Aeroestructuras, El Marqués Aeroestructuras y Lear Jet composites.



LAS EMPRESAS



Entre las empresas del clúster aeronáutica hay por lo menos diez más destacadas, que además han ido creciendo en el estado:





1 Bombardier. En 2016 esta empresa de origen canadiense arribó al estado, donde produce fuselajes traseros de la familia de aviones ejecutivos Global (G5000, G6000, G7000 y G8000); arneses y componentes eléctricos para los aviones ejecutivos y comerciales de la marca, ensambles de estructuras metálicas, componentes de materiales compuestos, así como el fuselaje delantero y las puertas de la familia de aeronaves comerciales CSeries. Ha invertido alrededor de 500 millones de dólares en el estado, donde tiene cuatro plantas en los municipios de Colón y El Marqués.

2 Grupo Safran Grupo Safran, es una compañía de origen francés que llegó a Querétaro en 2007. Tiene cinco plantas en el estado::

- Snecma produce piezas críticas de acero y titanio para motores.

- Messier-Bugatti-Dowty fabrica componentes estructurales para trenes de aterrizaje.

- Messier Services Americas repara trenes de aterrizaje .

- Sames. Se dedica a la reparación y mantenimiento de motores de avión

- Sames Rep. Reparan partes de motor .

En la actualidad construye una sexta planta, donde fabricará aspas del ventilador para el motor de nueva generación LEAP.

3 Airbus Helicopters Llegó a Querétaro como Eurocopter y debido a cambios en su organización se convirtió en Airbus Helicopters México. Fabrica en Querétaro puertas para avión y otras estructuras aeronáuticas de alta tecnología. Tiene un área de servicios (MRO) para helicópteros.

4 GEIQ General Electric Infrastructure Querétaro (GEIQ) es un centro de ingeniería avanzada de soluciones para las industrias de aviación, generación de energía y petróleo y gas. Creado en 1999, el GEIQ desarrolla en el área de aviación una nueva generación del motor LEAP

5 Aernnova Aerospace México Empresa española. Tiene dos plantas en Querétaro. En una se producen componentes metálicos y en la otra se fabrican estructuras aeronáuticas completamente equipadas, como secciones de fuselaje, alas, estabilizadores. Trabaja para Airbus, Boeing, y Bombardier.

6 TechOps México Es un centro de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO) creado en 2014 por Delta y Aeroméxico. Cuenta con una superficie de más de cien mil metros cuadrados y capacidad para atender hasta 12 aviones de forma simultánea.

7 ITP Ingeniería y Fabricación Llegó a Querétaro desde España en 1996 como ITR, pero a partir de 2012 se reorganizó en tres plantas: ITP Ingeniería y Fabricación (ITP I&R); Industria de Tuberías Aeronáuticas México (ITAM) y Turborreactores (ITR) donde realiza actividades de MRO de turbinas aeronáuticas e industriales y todos sus componentes.

8 Duqueine Group Duqueine Group

Fabricante de piezas aeronáuticas de materiales compuestos. La empresa, de origen francés, está ubicada en el Parque Aeroespacial de Querétaro, en un espacio de tres mil metros cuadrados. Es su primera planta en el continente americano.

9 Dishon México Empresa canadiense dedicada a los maquinados de alta precisión CNC (realizado bajo control numérico computarizado). Es proveedora de firmas como Bombardier y Safran. Está instalada en el Parque El Marqués, en un terreno de 20 mil metros cuadrados.



10 Aeropuerto Intercontinental de Querétro Está localizado en los municipios de Colón y El Marqués. Es operado por una sociedad entre la Secretaria de Desarrollo Sustentable del gobierno del Estado de Querétaro y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y es parte del Sistema Metropolitano de Aeropuertos.



OTRAS EMPRESAS DEL CLÚSTER:

- Aeroconsulteck

- Aeroprocess TTT

​- Axon Interconex

​- American Industries México

​- Elastómeros de Querétaro

- Especialistas en Turbopartes

​- Global Thermal Solutions (GTS)

- Global Composites Manufacturing

- Hyrsa Aerospace Maquinados de Precisión

​- Out Helping

​- Prodensa

​- QET Tech Aerospace

- Testia México

- Yumma Engineering



INSTITUCIONES EDUCATIVAS

-Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

- Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro (Conalep Querétaro)

- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (Cecyteq)

- Tecnológico Nacional de México/lnstituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)

- Universidad Anáhuac - Investigaciones y Estudios Superiores de Querétaro S. C

- Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)



ORGANISMOS PÚBLICOS

- Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado (Concyteq)

- Proméxico

- Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro

- Secretaría de Educación del Estado de Querétaro



CENTROS DE INVESTIGACIÓN

-Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi)

Desarrollo de proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica, orientados a la solución de problemas específicos;servicios tecnológicos especializados de alto nivel.



-Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. (Cinvestav)

Forma parte del sistema de centros del Instituto Politécnico Nacional, dedicado al desarrollo de ciencia, tecnología y a la educación a nivel de posgrado.



-Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica. (Cideteq).

Es integrante del Sistema de Centros Conacyt. Dedicado a la investigación, formación de recursos humanos y desarrollo tecnológico.



-Centro de Tecnología Avanzada (Ciateq).

Ubicado en el Parque Industrial Bernardo Quintana, se especializa en sistemas de medición, ingeniería de plantas, sistemas mecánicos y herramentales y prototipos. Ofrece servicios de laboratorio en metrología, pruebas destructivas y no destructivas y caracterización de plásticos.



-Centro Nacional de Metrología (Cenam)

Es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Es el responsable de establecer y mantener los patrones nacionales y ofrecer servicios metrológicos.